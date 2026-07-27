구희아 "축의금 가로챈 부모님…현재 절연 상태"

가수 구희아가 가족에게 받은 상처를 고백했다.

지난 25일 방송된 MBN 예능 프로그램 '속풀이쇼 동치미'는 '썸머 특집 별주부전'으로 꾸며졌다.

지난 25일 방송된 MBN 예능 프로그램 '속풀이쇼 동치미'에는 가수 구희아가 출연했다. MBN 제공

이날 구희아는 산후우울증을 극복한 계기로 '전국노래자랑'을 꼽았다.

그는 "산후우울증이 극심했을 때 줌바댄스를 시작했고, 언니들의 권유로 '전국노래자랑'에 나갔다"며 "가사노동의 한과 육아 스트레스가 무대에서 화산 폭발하듯 터져 나왔다. 그해 대상까지 받으면서 인생이 바뀌었다"고 말했다.

이어 "남편이 서울 사랑미고 저는 대구 사람인데 남편 직장이 군산이다. 남편을 3주 만나 속도위반으로 임신해 군산으로 내려갔다"며 "옛날에 뮤지컬 배우를 했고, 연극 무대에서 연기를 하고 싶어 배우로 활동했었는데 꿈을 접고 10년간 주부로 살았다. 유배를 당한 느낌이었다"고 털어놨다.

그러면서 "남편이 공감을 못 하는 편이라 많이 싸우기도 했다"며 "아이 셋을 키우며 세상과 단절돼 노래를 좋아했다는 사실조차 잊고 살았다. 산후 우울증이 반복되면서 우울증이 심해졌다"고 덧붙였다.

구희아는 현재 친정 부모와 절연한 상태라고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

그는 "아버지가 굉장히 엄했고 가정폭력도 있었다. 연기하는 것도 반대했다"고 어린 시절을 떠올렸다.

또 "결혼할 때 돈이 없어 아버지에게 100만원만 빌려달라고 했는데 거절당했다"며 "나중에 알고 보니 할머니가 제 축의금으로 주신 돈을 아버지가 중간에서 가져갔다"고 밝혔다.

구희아는 "엄마는 아버지가 하지 말라는 건 안 되는 사람"이라며 "제가 둘째 낳고 40도 고열에 응급실에 갈 상황이 됐지만 아빠가 안 된다고 하면 시부모님 오시라고 하면 안 되냐고 한다. '내 부모란 무엇일까'라는 생각이 들었다"고 덧붙였다.

극심한 우울증으로 힘들었던 순간도 털어놨다. 그는 "죽으려고 마음먹었지만 셋째 아이가 눈에 들어오더라. '우리 엄마, 아빠 같은 부모가 되면 안 되겠다'는 생각에 곧바로 마음을 접었다"며 "아이들에게는 든든한 버팀목이 되는 부모가 되고 싶다"고 말했다.

그러면서 "지금은 시부모님과 남편이 많이 보듬어주고 있다. 주어진 무대에 최선을 다하고 부모님과의 문제도 언젠가는 풀리지 않겠나 싶다"고 밝혔다.

<뉴시스>

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