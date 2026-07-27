이수경 "박성광 고백 못 받아줘서 미안"

개그맨 박성광이 후배 개그맨의 폭로로 곤혹을 치렀다.

26일 방송된 KBS 2TV '개그콘서트'에서는 '불후의 명복'과 '전부 노래자랑' 코너가 전파를 탔다.

지난 26일 방송된 KBS 2TV '개그콘서트'에서는 '불후의 명복' 코너가 전파를 탔다. KBS

'불후의 명복'에서 박성광은 '연대에 가려면 어떻게 하나요?'라는 질문에 '문 연 데로 가면 됩니다'라고 답했다가 개그감 장례식의 주인공이 됐다.

장현욱은 박성광이 회의실에서 항상 좋은 말을 해줬다며 영상을 공개했다.

영상에는 박성광이 "박성호, 박준형 선배는 '공개재판'에서 하는 게 하나도 없다"고 말하는 모습이 AI로 구현됐다.

이후 박성호와 박준형이 조문객으로 등장했다. 두 사람은 "허경환보다 작은놈" "콩트가 아니라 실제였으면 좋겠다"라고 말했다.

이수경은 "성광 선배 고백 못 받아줘서 미안하다"며 박성광이 자신을 집으로 불러 유혹했다고 주장했다.

이어 당시 선물로 받았다며 성인용 코스튬을 꺼냈다. 박성광은 무대로 뛰어나와 코스튬을 객석 아래로 던졌다.

이를 주운 중년 여성 관객은 코스튬을 든 채 춤을 춰 웃음을 안겼다.

<뉴시스>

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