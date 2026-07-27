송가인 “난 어르신들 사이에선 블랙핑크”

가수 송가인이 SBS 새 예능프로그램 ‘제철리 마을회관’ 첫 방송에서 청년 부회장으로 활약하며 특유의 입담과 리더십을 뽐내 시청자들의 눈길을 사로잡았다.

가수 송가인이 SBS 새 예능프로그램 ‘제철리 마을회관’ 첫 방송에서 청년 부회장으로 활약하며 특유의 입담과 리더십을 뽐내 시청자들의 눈길을 사로잡았다. SBS ‘제철리 마을회관’ 캡처

26일 방송된 ‘제철리 마을회관’에서는 강원 영월 삼굿마을을 배경으로 출연진이 마을 주민들과 함께 다양한 일상을 보내는 모습이 그려졌다. 이날 송가인은 청년 부회장 역할을 맡아 프로그램의 중심에서 활약하며 존재감을 드러냈다.

송가인은 조나단에게 “나단아 가서 대파 좀 뽑아와”라고 지시했다. 이어 “웃지 말고 갔다 와”라고 재촉과 응원을 섞은 말투로 현장을 이끌었고, 이를 들은 조나단은 “이제는 나도 카리스마 있게 해야 한다”고 다짐하는 모습을 보였다.

이날 어르신들과 친해지는 비결을 묻는 말에 송가인은 “제가 어르신들 사이에서는 블랙핑크”라고 답하며 자신감 있는 태도를 보였다고.

이어진 자기소개와 재능 자랑 시간에서도 송가인은 특유의 유쾌한 입담으로 현장 분위기를 밝게 만들었다. 김대호와 조나단을 향해 “기가 빨리셨냐”고 농담을 건네며 자연스럽게 분위기를 이끌었고, 두 출연진 역시 송가인의 강한 에너지와 존재감에 감탄했다고 전해진다.

송가인은 단호한 모습만 보인 것은 아니었다. 대파밭이 예상보다 멀었다는 조나단의 이야기를 듣고 웃으며 반응하는 한편, 직접 대파를 손질하는 방법을 알려주는 등 세심한 배려를 보였다고.

첫 번째 재능기부 일정에서는 아이들과 함께 금융 교육과 테니스 프로그램에 참여했다. 송가인은 아이들의 환영 속에서 자연스럽게 어울렸고, 친근한 소통으로 현장에 활력을 더했다.

방송 말미에는 마을 경로잔치가 다음 이야기로 예고됐다. 첫 방송에서 리더십과 친화력, 예능감을 두루 보여준 송가인이 앞으로 마을 주민들과 어떤 이야기와 활약을 이어갈지 관심이 모이고 있다.

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