한상진, 신혼여행서 이혼할 뻔…"아내에게 무릎 꿇고 각서 썼다"

배우 한상진이 신혼여행에서 이혼 위기를 겪었다고 밝혔다.

26일 방송된 SBS 예능프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 그룹 코요태 김종민과 코미디언 남창희가 한상진의 집을 찾는 모습이 그려졌다.

지난 26일 방송된 SBS 예능프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 그룹 코요태 김종민과 코미디언 남창희가 배우 한상진의 집을 찾는 모습이 그려졌다. SBS 제공

이날 김종민은 "결혼한 지 1년 조금 넘었다. 지금 너무 행복하다. 결혼하고 1년 좀 지났을 때 어땠냐"고 물었다.

한상진은 망설임 없이 "제일 많이 싸울 때"라고 답했다.

이에 남창희는 "상진이 형은 신혼여행 때부터 싸웠다"고 폭로했고, 한상진은 "싸운 정도가 아니라 이혼할 뻔했다"며 신혼여행 당시를 떠올렸다.

한상진은 "아내가 옷을 갈아입고 있길래 내가 화장실을 갔다. 거울이 화장실에만 있었는데 잠금장치가 없었다"고 설명했다.

이어 "내가 큰 볼일을 보고 있었는데 아내가 계속 옷을 갈아입으면서 거울을 보기 위해 화장실로 들어왔다"며 "그때 아내랑 방귀도 안 텄을 때였다"고 말했다.

한상진은 "내가 들어오지 말라고 했는데 '안 본다' 하면서 계속 들어오더라. 한 번만 더 들어오면 화낸다' 했는데 '안 본다'하는 말에 내가 순간적으로 욱했다. 여행 책을 보고 있었는데 그걸 바닥에 던졌다"고 했다.

그러면서 "던지고 나서 실수했다는 생각을 했다. 그러니까 아내가 '너 지금 던진 거야?'라고 해서 '안 던졌는데? 떨어뜨렸는데?'라고 변명했다"고 말했다.

하지만 아내의 반응은 냉랭했다. 한상진은 "아내가 갑자기 밖에서 후다닥 소리가 들리더라. 볼일 보다 말고 옷을 입고 나갔는데 짐을 싸더라. 결혼해서 이렇게 폭력적인 사람인 줄 몰랐다더라"라고 밝혔다.

그는 "잘못했다고 비는데 아내가 '너 욕도 했냐'고 하더라. 내가 순간적으로 욕도 했던 거 같다"며 "아내가 '혼인신고 하기 전에 빨리 끝내자' 했고, 방에 들어가자마자 바로 무릎부터 꿇고 각서를 썼다"고 했다.

한상진은 "그때부터 약간 틀어졌다"며 "신혼여행 내내 둘이 찍은 사진이 없다"고 말해 모두를 놀라게 했다.

한편 한상진은 2004년 전 농구선수이자 여자프로농구단 BNK 썸 박정은 감독과 결혼했다.

<뉴시스>

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