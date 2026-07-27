‘호프’ 집필부터 영화 촬영까지…속초, 창작의 도시로 뜨다

속초시 야경. 속초시

영화 ‘호프’의 나홍진 감독과 ‘헤어질 결심’의 박찬욱 감독이 영화의 구상과 시나리오 집필을 강원도 속초에서 한 것으로 알려지면서 속초가 창작자들에게 영감을 주는 도시로 다시 주목받고 있다.

영화와 드라마의 주요 촬영지로도 꾸준히 선택되며 자연과 도시가 어우러진 풍경을 바탕으로 관광지를 넘어 문화·예술의 무대로 영역을 넓혀가고 있다.

나홍진 감독은 최근 패션·문화 매체‘ 엘르’와의 인터뷰에서 2018년 여름 속초에서 ‘호프’의 시나리오를 집필했다고 밝혔다.

나 감독은 시나리오를 완성한 뒤 속초 대포항에서 시각특수효과(VFX) 회사 대표를 만나 작품의 제작 가능성을 논의한 일화도 소개했다.

‘호프’는 영화 ‘곡성’ 이후 나 감독이 약 10년 만에 선보인 신작이다. 올해 제79회 칸국제영화제 경쟁 부문에 초청되며 공개 전부터 세계 영화계의 관심을 모았다.

세계적인 작품의 출발점 가운데 하나가 속초였다는 점은 도시의 풍경과 일상이 창작의 영감으로 이어질 수 있음을 보여주는 사례라는 평가가 나온다.

속초 영랑호 범바위. 속초시

속초는 다양한 영화와 드라마의 촬영지로도 꾸준히 선택돼 왔다.

박 감독의 영화 ‘헤어질 결심’은 영랑호 범바위를 주요 촬영지로 활용해 동해와 설악산이 어우러진 독특한 풍광을 담아냈다. 영화 속 주요 장면이 촬영된 범바위는 영랑호와 설악산, 동해를 한눈에 조망할 수 있는 대표 명소로도 알려져 있다.

코야 카무라 감독의 장편 데뷔작 ‘속초에서의 겨울’은 겨울 바다와 항구, 시장, 골목길 등을 배경으로 속초의 일상을 배경으로 인물들의 관계와 정체성을 섬세하게 그려냈다.

SBS 드라마 ‘김부장’도 설악·금강대교 일대에서 주요 장면을 촬영하며 속초의 야경을 안방극장에 소개했다.

설악산과 동해, 청초호, 영랑호를 품은 속초는 항구와 전통시장, 골목마다 서로 다른 풍경과 이야기를 간직하고 있다. 계절과 시간에 따라 달라지는 도시의 모습은 여행객에게는 다양한 풍경을, 창작자에게는 영감의 원천을 제공한다는 평가를 받는다.

속초시는 지난해 12월 문화체육관광부로부터 대한민국 문화도시로 선정된 이후 관광과 문화가 공존하는 도시 조성에 힘쓰고 있다.

이병선 속초시장은 “세계적인 작품의 이야기가 속초에서 시작되고 도시 곳곳이 영화와 드라마의 무대로 선택됐다는 사실은 속초의 풍경과 일상이 창작자들에게 특별한 영감을 준다는 것을 보여준다”며 “속초가 자연을 즐기는 관광지를 넘어 저마다의 감성과 이야기를 발견할 수 있는 문화도시로 더욱 널리 알려지길 기대한다”고 말했다.

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