엔비디아, 네이버에 1.5조 투자…3대 주주 올라

네이버가 엔비디아로부터 10억달러 규모의 전략적 투자를 유치하고, 글로벌 투자사 브룩필드와 90억달러 규모의 인프라 조달을 확보해 인공지능(AI) 팩토리 사업을 본격화한다. 클라우드와 AI 데이터센터, 한국어 특화 모델, 에이전트 플랫폼을 묶은 AI 인프라 사업자로 도약해 성장 동력을 확보할 계획이다.

지난 24일(현지시간) 엔비디아 사옥에서 최수연 네이버 대표(왼쪽 다섯 번째부터), 젠슨 황 엔비디아 CEO, 이해진 네이버 이사회 의장, 매디슨 황 엔비디아 수석이사, 김유원 네이버클라우드 대표가 기념촬영을 하고 있다. 엔비디아 제공

네이버는 엔비디아를 대상으로 제3자 배정 유상증자를 시행해 10억달러 규모의 투자를 받는다고 27일 밝혔다. 엔비디아는 이번 투자를 통해 네이버 보통주 724만1564주를 주당 20만4500원에 확보한다. 예상 조달액은 1조4808억9983만8000원으로 엔비디아가 지급할 총 인수대금은 10억달러(약 1조4809억원)다.

네이버가 제3자배정 유상증자에 나서는 건 22년 만이며 2008년 코스피 이전 상장 이후 처음이다. 이번 투자는 지난 6월 네이버와 엔비디아가 발표한 ‘기가와트(GW)급 초대형 글로벌 AI 팩토리 구축 협약’의 후속 조치로 대규모 그래픽처리장치(GPU)와 데이터센터를 확보해 글로벌 AI 팩토리 사업을 본격화하기 위한 계약이다.

네이버는 글로벌 대체투자사 브룩필드를 90억달러 규모의 GPU 인프라·데이터센터 확보를 위한 독점적 우선협상대상자로도 선정했다. 브룩필드는 데이터센터와 신재생에너지 등 AI 인프라 분야에 투자해 온 글로벌 운용사다. 네이버는 브룩필드로부터 자금을 조달받아 수백 MW 규모 AI 팩토리 운영에 필요한 최신 GPU와 데이터센터 확보를 추진하기로 했다.

14조원이 넘는 대규모 자금조달 계약을 통해 AI 팩토리 사업에 필요한 인프라 기반을 확보한 데 의미가 크다고 네이버는 설명했다. 유상증자로 조달한 자금은 AI 팩토리 관련 신규 사업에 사용한다.

올해 50억원, 내년 6920억원, 2028년 이후 7838억원을 활용할 계획이다. 이를 통해 내년 상반기 55㎿(메가와트) 규모의 인프라를 구축하고, 내년 말 100㎿, 2028년까지 200㎿로 확대할 방침이다. 내년부터 AI 팩토리 사업으로 매출을 만들어낸다는 구상도 밝혔다.

네이버는 주주가치 제고를 위한 자사주 소각도 함께 추진한다. 1조170억원 규모의 보통주 490만1094주를 다음 달 3일 소각한다. 증자와 소각이 이뤄지면 엔비디아 지분율은 4.5% 수준으로 국민연금공단과 블랙록에 이어 네이버 3대 주주에 오른다.

최수연 네이버 대표는 “이번 투자를 기점으로 네이버의 기술, 인프라를 통해 글로벌 AI 인프라 시장에 빠르게 진출할 수 있는 계기를 마련했다”며 “AI 팩토리 고객사 유치도 속도감 있게 마무리해 네이버가 글로벌 AI 인프라 분야의 주요한 기업으로 도약하는 분기점으로 삼겠다”고 말했다.

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