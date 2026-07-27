“휴가 전쟁 시작” 인천공항 377만명 몰린다… 8월 2일 ‘최대 혼잡’

올 여름 휴가철 인천공항을 이용하는 여객은 총 377만명에 이를 것으로 예상된다.

인천국제공항공사는 하계 휴가철을 맞아 안전하고 편리한 공항운영과 여객 혼잡을 완화하기위해 특별교통대책을 시행한다고 27일 밝혔다.

인천공항 터미널이 해외여행을 떠나는 여객들로 붐비고 있다.

인천국제공항공사는 25일부터 8월 10일까지 이어지는 하계 휴가철 기간 예상되는 총 출입국 여객은 약 377만 명, 일평균 기준 22만 2000명으로 예상했다. 이는 지난해 같은 기간 370만명보다 1.9%가량 늘어난 수치다. 총 여객이 가장 많은 날은 8월 2일, 출발및 도착 여객이 가장 많은 날은 각각 25일과 8월 2일로 전망했다.

최근 인천공항 이용객 패턴을 분석한 결과 내국인 해외여행 수요는 여름 휴가철보다 설·추석 연휴에 집중되는 경향을 보인다. 반면 7∼8월에는 외국인 방한 수요가 증가하면서 이로 인한 공항 혼잡이 발생할 가능성이 있다.

인천공항공사는 하계 휴가철 기간 △ 여객 서비스 △ 터미널 운영 △ 접근교통 △ 안전관리 등 공항운영 전 분야에 걸친 특별교통대책을 시행한다.

우선 외국인 관광객을 위한 맞춤형 공항서비스를 강화한다. 올해는 정부의 ‘외래 관광객 3000만 명 유치’ 정책에 힘입어 외국인 관광객이 꾸준히 증가하고 있다. 지난 4월에는 인천공항 이용객 중 외국인 비율이 처음으로 한국인 비율을 넘어섰다. 이에따라 인천공항공사는 외국인 관광객이 입국부터 출국까지 인천공항을 편리하게 이용할 수 있도록 관련 시설과 서비스 운영에 최선을 다할 예정이다.

외국인 관광객의 입국 혼잡과 동선 혼선을 줄이기 위해 제2여객터미널 입국장의 검역대를 이전해 추가 대기공간을 확보했다. 또 입국객과 환승객이 목적지까지 쉽게 이동할 수 있도록 동선 안내 사이니지 99개를 새롭게 설치했다.

다국어 안내 서비스도 강화한다. 제1여객터미널 3층에서는 음성 4개 국어와 문자 12개 국어를 지원하는 AI 기반 대화형 안내 키오스크 4대를 시범운영하고, 제1·2여객터미널 출국장에는 안내·셀프체크인 자율주행 로봇을 운영함으로써 맞춤형 다국어 서비스를 제공한다.

인천공항 터미널이 해외여행을 떠나는 여객들로 붐비고 있다.

또 인천공항공사는 출국장 혼잡을 방지하기 위해 관계 기관과 협조해 주요 출국장을 평시 대비 30분 조기 개장하고 최첨단 보안검색장비(CT X-ray)를 44대(1터미널 19대, 2터미널 25대)까지 최대한 가동한다.

보다 빠른 출국 수속을 위해 스마트패스 전용 출국장을 기존 4개소에서 5개소로 확대 운영하고, 안내인력 약 120명을 투입해 혼잡관리 및 스마트수속 안내를 강화한다. 체크인카운터 상단에는 출국장별 예상 소요시간과 대기열 영상을 제공하고, 통합 여객흐름관리시스템과 AI 영상분석 시스템을 통해 혼잡 상황을 실시간으로 관리할 방침이다.

이와 함께 인천공항공사는 여객의 주차편의 개선을 위해 주차대행 구역 재정비, 정기권 제도 개편, 상주직원 주차장 개방을 통해 단기주차장 내 여객 주차구역을 3061면 추가 확보했다. 지난 1월 대비 단기주차장 전체 시설면수의 30%가 증가했다. 여객의 주차장 이동 편의를 높이기 위해 제2여객터미널 장기주차장에 임시 셔틀버스 2대를 추가 투입해 혼잡 시간대 운행 간격을 6분에서 4분으로 단축한다.

심야 시간대 항공편 이용객이 공항 서비스를 불편 없이 이용할 수 있도록 고양·파주 방면 공항버스 노선을 신설하는 등 총 14개 노선, 하루 85회의 심야 대중교통망을 운영하며 24시간 운영 매장을 96개소로 확대한다. 면세점과 식음매장 34개소는 영업시간을 조기·연장 운영하며, 하절기 식중독 예방을 위해 전체 식음매장 228개소에 대한 위생관리도 강화한다.

인천공항 전경

혹서기 폭염이 집중되는 오후 2시부터 5시까지는 현장 옥외작업 중지 지침을 적용하고, 활주로 살수와 냉방·공조설비 점검을 실시한다. 태풍과 집중호우에 대비하여 배수시설을 사전 정비하고, 강풍 특보 시 결박 시설을 포함하여 주기장 247개소를 우선 활용한다.

하계 성수기 기간에는 특별교통대책 상황실을 24시간 운영해 공항 혼잡과 기상악화 등 비상상황에 신속히 대응할 계획이다.

김범호 인천국제공항공사 사장직무대행은 “올해 하계 성수기에는 내국인의 해외여행 수요와 함께 외국인의 방한 관광 수요도 클 것으로 예상된다”며 “외국인 관광객이 한국에 도착하는 순간부터 편리하고 안전한 서비스를 체감할 수 있도록 입국 동선과 다국어 안내, 스마트 서비스를 집중적으로 관리하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지