조혜정, 7kg 감량 후 '뼈말라' 비주얼…“분위기 완전히 달라졌다”

사진=세계일보 자료사진, 조혜정 SNS

배우 조혜정이 한층 슬림해진 비주얼과 함께 근황을 전했다.

조혜정은 26일 자신의 인스타그램을 통해 ‘축덕꼬꼬마 보고싶어’라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 조혜정은 해외 여행 중 여유로운 시간을 보내고 있는 모습이다. 운하를 배경으로 포즈를 취하거나 카페에서 음료를 마시는 등 자연스러운 분위기 속에서 일상을 즐기고 있다.

조혜정은 화이트 슬리브리스와 청바지를 매치한 캐주얼한 스타일로 청순한 매력을 뽐냈다. 긴 생머리와 함께 한층 또렷해진 이목구비, 가녀린 몸매가 시선을 사로잡았다.

특히 과거보다 더욱 슬림해진 비주얼이 눈길을 끌었다. 조혜정은 앞서 약 7kg 감량에 성공한 사실이 알려지며 화제를 모은 바 있다. 꾸준한 관리로 완성한 날씬한 라인과 물오른 미모를 공개하며 팬들의 관심을 받고 있다.

팬들은 “더 예뻐졌다”, “분위기가 완전히 달라졌다”, “청순미가 물올랐다”, “건강 잘 챙기길 바란다” 등 다양한 반응을 보였다.

한편 조혜정은 배우 조재현의 딸로, tvN 드라마 ‘역도요정 김복주’를 비롯해 ‘우리들의 블루스’ 등에 출연하며 배우로 활동해왔다. 최근에는 티빙 오리지널 드라마 ‘유미의 세포들 시즌3’에서 백나희 역으로 열연을 펼쳤다.

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