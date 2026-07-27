코스피, 상승출발 후 강보합권서 등락…코스닥 3%↑

27일 코스피는 전장의 급락을 딛고 상승 출발해 장 초반 1% 내외의 강세를 보이고 있다.

이날 오전 9시 30분 현재 코스피는 전장보다 74.66포인트(1.12%) 오른 6,765.28이다.

27일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 나타나고 있다.

지수는 전장 대비 115.65포인트(1.73%) 오른 6,806.27로 출발한 뒤 오르내리며 보합권에 머물다 다시 1%대 강세를 이어가고 있다.

개인과 외국인은 이날 전장의 수급 공방을 이어갔다.

유가증권시장에서 개인은 현재 8천340억원 홀로 매수 우위다. 외국인과 기관은 각각 7천159억원과 1천327억원 순매도를 나타내고 있다.

외국인은 코스피200선물시장에서도 189억원 매도 우위다.

지난주 뉴욕증시에서는 반도체 매도세로 기술주 중심의 나스닥 종합 지수가 전장보다 0.64% 하락했다.

인텔은 시장 예상을 웃도는 2분기 실적을 발표했음에도 향후 파운드리 고객 확보에 대한 의구심으로 7.9% 떨어졌고, 브로드컴(-2.7%), ADM(-3.3%), 마이크론(-7.0%) 등 다른 반도체주도 동반 하락세를 보였다.

필라델피아 반도체 지수는 4.3% 내렸다. SK하이닉스 미국 주식예탁증서(ADR)도 8.8% 급락했다.

일각에서는 AI에 대한 과열 우려가 이어졌다.

현지시간 26일 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)은 SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)의 가격이 한국에 상장된 본주(보통주) 대비 상당히 큰 폭으로 거래되고 있는 점을 지적하며 이를 두고 "AI 거래 과열의 또 다른 신호"라고 경고했다.

WSJ의 선임 시장 칼럼니스트 제임스 매킨토시는 칼럼에서 "SK하이닉스 한국 상장 주식 대비 엄청나게 형성된 ADR의 프리미엄은 시장에선 일어나선 안 되는 일"이라고 전했다.

이같은 반도체 관련 우려가 존재하는 가운데 지난 주말 미국 샌프란시스코에서 한국과 미국의 주요 기업의 9천500억 달러(약 1천390조원) 규모의 초대형 AI 협력 소식이 들려왔다.

'샌프란시스코 AI 서밋'을 계기로 삼성과 SK, 현대차 그룹, 네이버 등 국내 기업과 엔비디아, 오픈AI, 브로드컴, 앤트로픽 등 글로벌 AI 기업이 대규모 투자와 공급망 협력을 잇달아 발표했다.

주말 사이 미국과 이란이 공습을 멈췄다는 외신 보도도 시장에 상승 압력을 가하는 모습이다. 앞서 미국이 이틀 연속 이란에 대한 공습을 멈추자 이란 역시 중동 내 미 동맹국을 겨냥한 보복 공격을 전면 중단했다는 소식이 전해졌다.

이에 국내 증시는 반도체 관련 우려가 잔존하는 가운데서도 회복을 시도하고 있는 것으로 풀이된다.

삼성전자[005930]는 1.70% 오른 25만3천750원에 거래되고 있다. 한때 3.01%까지 오르기도 했다.

SK하이닉스[000660]도 0.80% 오른 177만3천원이다. 비슷하게 3%대 오른 채 출발한 뒤 장 초반 잠시 하락 전환했지만, 현재 다시 오르고 있다.

다른 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전기[009150](0.60%), 현대차[005380](0.87%), LG에너지솔루션[373220](1.37%), 삼성바이오로직스[207940](2.11%)가 오르고 있다. 반면 SK스퀘어[402340](-0.09%), 삼성생명[032830](-0.31%), 기아[000270](-1.00%), 한화에어로스페이스[012450](-4.80%) 등은 약세다.

업종별로 보면 IT서비스(4.93%), 오락·문화(4.15%), 의료·정밀기기(3.60%)의 오름폭이 가장 크다. 운송장비·부품(-1.25%와 금속(-0.47%), 화학(-0.40%) 업종은 내리고 있다.

같은 시간 코스닥 지수는 27.84포인트(3.72%) 오른 776.06이다.

지수는 12.32포인트(1.65%) 오른 760.54로 개장해 오름세를 이어가고 있다.

코스닥 시장에서는 외국인과 기관이 각각 247억원과 452억원 매수 우위를 나타내며 지수를 끌어올리고 있다. 개인은 688억원 매도 우위다.

알테오젠[196170](4.66%), 에코프로[086520](4.35%), 에코프로비엠[247540](2.95%), 레인보우로보틱스[277810](6.21%), 주성엔지니어링[036930](7.59%) 등 현재 코스닥 시장 내 시가총액 순위 1∼50위 종목이 모두 오르고 있다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지