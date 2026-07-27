브라질 C390 수송기 시찰한 李 “국방 협력 첫 시작이라 의미 커”

취임 후 첫 남미 순방을 위해 브라질에 도착한 이재명 대통령이 C390 수송기를 시찰로 일정에 돌입했다.

브라질을 국빈 방문한 이재명 대통령이 26일(현지시간) 브라질리아 공군기지에서 브라질 엠브라에르로부터 구매한 우리 공군의 C-390 수송기를 시찰하고 있다. 연합

이 대통령은 26일(현지시간) 브라질리아 공군기지에 도착한 후 우리 군이 브라질로부터 수입하기로 한 C390 수송기를 살펴보며 브라질 정부 관계자들로부터 관련 설명을 들었다. 브라질 엠브라에스사의 최신 터보팬 군용 수송기인 C390은 우리 군이 8830억원을 투자해 항공수송 및 평화유지활동 능력을 향상하기 위해 국외에서 대형 공군 수송기를 구매해 확보하는 사업을 통해 수입하기로 한 기종이다. 올해 12월 1호기를 납품받은 뒤 내년 12월까지 2, 3호기도 납품받을 예정이다.

이 대통령은 올해 말 우리 군으로 인도될 예정인 1호기의 내·외부를 직접 살펴보며 비행 가능 시간을 물어보거나 공중급유 기능은 있는지 질문했다. 이 대통령은 “빠르면 앞으로 민항기도 같이 만들어보자”고 제안하기도 했다.

브라질을 국빈 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 26일(현지 시간) 브라질 브라질리아 공군기지에 도착해 브라질 엠브라에르로부터 구매한 우리 공군의 C-390 수송기를 시찰하고 있다. 뉴시스

브라질 정부 관계자가 “(C390은) 저희가 아시아로 보내는 첫 기체이기 때문에 매우 의미가 크다”고 말하자 이 대통령은 “우리도 브라질과의 국방 협력의 첫 시작이라 의미가 크다”고 화답했다. 이어 브라질 관계자가 “아시아에서 우리의 가장 중요한 파트너인 대한민국과 함께하고 있어 매우 자부심을 갖고 있다”고 말하자 이 대통령은 “앞으로 더 많은 협력을 만들자”고 말했다.

이 대통령은 C390과 관련해 브라질 현지에서 교육받고 있는 우리 공군 조종사 및 정비사 13명으로부터 도열을 받은 뒤 격려인사를 하기도 했다.

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