아시안게임 마쳐야 일본 새 소속팀 합류 가능한 이다현 “애니메이션 보며 일본어 공부 열심히 하고 있어요” [남정훈의 오버 더 네트]

[제천=남정훈 기자] 국가대표 미들 블로커 이다현(25)은 이번 초여름, 배구 인생의 대전환점을 맞이했다. 예전부터 해외 진출에 관심이 많았던 이다현은 다가올 2026~2027시즌은 V리그가 아닌 일본 SV리그 NEC 레드 로키츠 가와사키로 임대 이적해 한 시즌을 뛰게 됐다.

그러나 이다현의 몸은 여전히 한국에 있다. 국내 최정상급 미들 블로커인 만큼, 나라의 부름을 받고 진천국가대표 선수촌에서 훈련을 하고 있다. 새로운 소속팀에 합류해 적응하고 싶은 마음이 클 수도 있지만, 이다현에겐 태극마크도 소중하다.

이다현은 26일 충북 제천체육관에서 열린 인도네시아와의 ‘대한민국 배구국가대표팀 평가전 2026 제천’ 여자부 3차전에 3세트에 선발 출장해 블로킹 2개 포함 4점을 올리며 한국의 세트 스코어 3-0 완승에 힘을 보탰다. 차상현 감독이 대표팀 가용 자원들을 두루 활용하느라 3세트에만 뛴 것일뿐, 지난 23일에는 11점을 올리며 맹활약했다.

경기 뒤 이다현은 주장 강소휘와 수훈선수 인터뷰에 임했다. 제천에서 인도네시아와 세 차례 평가전을 가진 것에 대한 소감을 묻자 이다현은 “진천에서만 연습하다 실전을 통해 연습할 기회가 생긴 것을 긍정적으로 생각한다. 경험 없는 선수들도 경험을 쌓고, 대표팀이 나아가야 할 방향성을 잡을 수 있는 평가전이었다”라고 총평을 남겼다.

차상현 감독이 이끄는 여자배구 대표팀은 앞으로도 빡빡한 일정을 남겨놓고 있다. 일본으로 전지훈련을 떠난 뒤 다음달 10일부터 17일까지 홍콩에서 열리는 동아시아 여자선수권대회를 치르고, 나흘 뒤엔 21~30일까지 톈진에서 치러지는 아시아여자선수권대회도 있다. 9월엔 나고야 아시안게임까지 출전해야 한다. 이다현은 아시안게임을 끝내고서야 새로운 소속팀에 합류할 수 있다.

이다현에게 이런 상황에 대해 묻자 “저번에 일주일 정도 다녀왔다. 시즌 전엔 그 일주일이 전부일 것 같다”라면서 “저만 그런 게 아니라 소속팀에 있는 국가대표 선수들도 지금은 대표팀 일정을 하고 있으니 공정하다고 봐야한다. 저는 소속팀 훈련은 소화를 못했지만, 계속 경기를 뛰고 있으니 경기 감각은 살아있을 것이다. 그 점을 어필하면서 살아남겠다”라고 각오를 다졌다.

일주일 정도 경험해본 게 다지만, 일본 SV리그와 한국 V리그 간의 차이를 느낀 게 있을까. 이다현은 “생각보다 개인주의가 강했던 것 같다. V리그에 있으면 코칭스태프 선생님들이나 트레이너 선생들이 도와주실 부분도 다 제가 해야 한다. 가령 얼음을 만드는 것 같은 작업 같은 것도 그렇다. 저 혼자 모두 극복해내야 한다. 일주일 간 있으면서 제가 스스로 잘 관리하지 않으면 살아남을 수 없겠다 싶었다”라고 전했다.

이다현은 언어적 능력이 뛰어나다. 영어도 유창하게 쓸 줄 아는 수준이다. 일본의 새 소속팀은 이다현에게 한국어 통역을 붙여주진 않는다. 이다현은 “영어 통역사만 팀에 있다. 그래서 일본어 공부도 열심히 하고 있는데, 예전처럼 머리가 잘 돌아가진 않는다. 일본 애니메이션 같은 것을 보면서 공부하고 있다. 그리고 영어도 공부하느라 바쁘다”라고 웃었다. 이어 “일본에서 뛰게 되니 설레는 마음과 희망이 50%라면 살아남아야겠다는 걱정이 50%다. 어쨌든 한국 대표로 간다는 마음으로 잘 살아남아보려고 한다”고 덧붙였다.

차상현 감독은 AVC컵 전승 우승, 그리고 이번 인도네이사와의 평가전 3전 전승을 통해 지난 3~4년 간 국제대회에서 수없이 당했던 패배 과정 속에 혹여 쌓였을지도 모를 패배의식을 걷어낸 게 고무적인 성과라고 밝혔다.

하지만 이다현의 생각은 살짝 달랐다. 그는 “VNL에서의 3년을 허투루 보내지 않았다고 생각한다. 누구보다 열심히 뛰었고, 결과를 내려고 부단히 노력했다. 그 과정이 쌓여서 지금의 저와 우리 대표팀이 있는 것이라 생각한다. 올해 대표팀도 자신감이 많이 올라와서 8월과 9월에 치를 대회에서도 자신감이 꽤 올라왔다”라고 답했다.

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