샘 해밍턴 "전 세계 25장 오타니 카드 있어" 데프콘 "노후 준비 끝"

코미디언 생 해밍턴이 전 세계에 25장 밖에 없는 오타니 쇼헤이 카드를 가지고 있다고 한다.

해밍턴은 오는 27일 방송하는 채널A 예능프로그램 '탐정들의 영업비밀'에서 소유 중인 스포츠카드 컬렉션을 공개한다.

데프콘은 전 세계에 한 장 뿐인 오타니 루키 카드가 최근 39억원에 낙찰된 걸 언급한다. 그러면서 해밍턴에게 "한정판 오타니 카드가 있지 않냐. 시세가 어떻게 되냐"고 묻는다.

해밍턴은 자신이 갖고 있는 오타니 카드에 대해 "전 세계에서 25장 있는 카드"라고 말한 뒤 가치를 공개해 출연진을 놀라게 한다.

또 "그 카드 말고 오타니 루키 카드가 몇 장 더 있다"고 한다.

데프콘은 해밍턴에게 "오타니 덕분에 노후 준비가 끝났다"고 말한다.

오타니 쇼헤이는 미국 메이저리그를 대표하는 슈퍼스타다.

LA다저스 소속 투타 겸업 선수로 만장일치 MVP를 4차례 받았다. 미국 4대 프로 스포츠 역사상 만장일치 MVP를 2회 이상 받은 선수는 오타니 쇼헤이가 유일하다.

<뉴시스>

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