월요일도 대구 등 경상권 '극한 더위'…최고 체감온도 38도 이상

장마 이후 본격적인 무더위가 찾아온 가운데 월요일인 27일에도 대구 등 경상권을 중심으로 '극한 더위'가 이어질 것으로 전망된다.



26일 기상청에 따르면 이날 오후 3시10분 기준 광양과 양산의 최고 체감온도는 38.3도까지 올랐다.

연일 찜통더위가 계속되고 있는 26일 본격적인 피서철을 맞은 부산 해운대구 해운대해수욕장에서 피서객들이 더위를 식히고 있다. 연합뉴스

함안·의령 37.9도, 북창원 37.8도, 진주 대곡면 37.6도, 김해 37.5도, 경주 37.4도, 포항 기계면 37.3도 등 경상권이 특히 펄펄 끓었다.



27일 역시 대구·경산·청도·고령·포항·경주 중북부·경주 남부 등 경북, 양산·김해·밀양·의령·함안·창녕·합천 중부 등 경남, 광양의 최고 체감온도는 38도 이상까지 오를 것으로 예보됐다. 체감온도는 기온에 습도의 영향이 더해져 사람이 느끼는 더위를 정량적으로 나타낸 온도다.



생명을 위협하는 수준의 극단적인 더위가 이어짐에 따라 기상청은 이들 지역에 폭염중대경보를 발효 중이다.



전국의 아침 최저기온은 22∼26도, 낮 최고기온은 28∼37도로 예상된다.



밤에도 기온이 충분히 떨어지지 않아 최저기온이 25도 이상으로 유지되면서 열대야가 나타나는 곳도 많겠다.



하늘은 중부 지방은 구름이 많겠고, 남부 지방과 제주도는 대체로 맑겠다.



수도권과 강원도, 충북 북부에는 늦은 새벽부터 저녁 사이 소나기가 내리는 곳이 있겠다.



예상 강수량은 서울·인천·경기 10∼50mm, 강원 북부 동해안·충북 북부·서해5도 5∼20mm, 강원 내륙 산지 10∼60mm다.



소나기가 내리는 지역에서는 곳에 따라 돌풍과 함께 천둥 번개가 치겠다.



새벽부터 아침 사이 강원 내륙 산지에는 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠으니 주의해야 한다.

<연합>

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