홍준표, “너 때문에 李 정권이 검찰 해체”…누굴 향한 저격?

홍준표 전 대구시장이 “80년 검찰 역사를 망친 자가 무슨 할 말이 있다고 떠드는지 후안무치(厚顔無恥·뻔뻔스러워 부끄러움이 없음)라는 말은 이때 하는 것”이라고 작심발언을 해 이목을 끈다.

홍준표 전 대구시장. 연합뉴스

26일 사회관계망서비스(SNS)에 따르면 전날 홍 전 시장은 자신의 페이스북을 통해 “너 때문에 이재명 정권이 보복으로 검찰을 해체하고 보완수사권마저 박탈하려고 하는 것”이라며 이같이 밝혔다.

홍 전 시장은 “아무리 검찰이 미워도 보완수사권마저 박탈하면 범죄자 천국이 되고 대형 범죄, 권력 범죄는 앞으로 처벌하기 어려울 것”이라며 “장윤기 사건은 시작에 불과할 것”이라고 주장했다. 그러면서 “국정운영이 보복으로 일관하면 국민만 피해를 보게 될 것”이라고 덧붙였다.

홍 전 시장은 상대를 특정하진 않았지만, 최근 검찰의 보완수사권 폐지에 공개적으로 반대 목소리를 내는 한동훈 무소속 의원을 겨냥한 발언이라는 해석에 무게가 실리고 있다.

홍 전 시장은 앞서 지난 20일에도 “오늘날 검찰이 정치 검찰로 몰려 수사권이 존폐의 기로에 몰린 것은 전적으로 윤석열, 한동훈의 정치 검찰 패악에서 비롯된 것”이라며 “이미 그들은 문재인 정권 당시 정치 검찰의 중심으로 설치다가 급부상해 정권의 중심에서 한국 사회를 농단한 일이 있었다”고 언급한 바 있다.

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