“도시 전체를 AI 플랫폼으로”… 정의선표 대전환 시동 [李대통령 ‘샌프란 AI’ 선언]

정의선 현대차그룹 회장이 자동차 제조사를 넘어 로봇과 자율주행, 인공지능(AI) 공장과 도시 인프라를 아우르는 ‘피지컬 AI 솔루션 기업’으로 도약하겠다는 청사진을 제시했다. 완성차 제조에 머물던 그룹의 사업 영역을 개별 이동수단과 생산공간을 넘어 도시 시스템 전체를 연결·운영하는 AI 플랫폼으로 확장하겠다는 것이다.

정의선 현대차그룹 회장이 지난 24일(현지시각) 미국 샌프란시스코에서 열린 AI서밋에서 발언하고 있다. 뉴스1

26일 현대차그룹에 따르면 정 회장은 지난 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 ‘샌프란시스코 AI 서밋’에서 현대차그룹의 피지컬 AI 비전과 추진 전략을 발표했다. 정 회장은 “현대차그룹이 추구하는 피지컬 AI는 자동차, 로봇과 같은 개별 기기의 지능화를 시작으로 AI 공장 같은 특정 공간의 지능화를 거쳐, 궁극적으로 전체 도시 인프라가 유기적으로 연결·운영되는 도시 단위의 통합 지능화를 실현하는 것”이라고 말했다. 차량과 로봇이 스스로 판단하고 움직이는 수준을 넘어 공장에서 생산설비와 물류가 AI로 연결되고, 도시에선 교통·에너지·안전 시스템이 하나의 지능형 네트워크처럼 작동하도록 만들겠다는 구상이다.



정 회장은 피지컬 AI 구현을 위해 글로벌 빅테크(거대기술기업)와의 전략적 협력을 확대하겠다고 밝혔다. 현대차그룹은 엔비디아와 피지컬 AI 기술을 결합한 ‘로봇 레퍼런스 플랫폼’을 공동으로 구축하기로 했다. 구글 웨이모와는 2024년 전략적 파트너십 체결 이후 자율주행 파운드리 사업을 추진 중이다. 미국 조지아주 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에서 생산한 자율주행 특화 아이오닉 5를 웨이모에 공급할 예정이다. 보스턴다이내믹스는 구글 딥마인드와 함께 차세대 휴머노이드 로봇 개발을 진행하고 있다.



미국 현지 기술기업과 연구기관, 우수 인재들과의 협력도 확대할 방침이다. 현대차그룹은 최근 미래 모빌리티 연구개발 역량을 확대하기 위해 AVP 본부 산하의 ‘AVP 실리콘밸리’ 조직을 새로 만들었다. 올해 9월에는 실리콘밸리에서 ‘HMG 테크 탤런트 포럼’을 열고 미래 기술 인재들에게 그룹의 기술 전략과 연구 성과를 소개할 예정이다. 그룹 최초의 통합 채용 프로그램인 ‘HMG 글로벌 테크 탤런트 채용’도 포럼과 연계해 진행한다.



정 회장은 “빅테크와의 협력 결과가 국내 피지컬 AI 산업 성장의 밑거름으로 이어질 수 있어야 한다”며 “이를 위해 현대차그룹은 국내 로봇·AI 기술 고도화를 위한 오픈 생태계를 조성할 계획”이라고 밝혔다.

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