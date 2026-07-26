李대통령 “韓, 대체불가 글로벌 AI 공급망 핵심 국가 도약할 것”

이재명 대통령의 미국 방문을 계기로 반도체 분야 국내 기업들과 글로벌 빅테크(거대기술기업)들이 총 9500억달러(약 1375조원) 규모의 반도체 장기 협력을 추진하기로 했다. 이 대통령은 미 샌프란시스코에서 글로벌 인공지능(AI) 리더들과 만나 “대한민국은 대체불가한 글로벌 AI 공급망의 핵심 국가로 도약할 것”이라고 선언했다.

이재명 대통령이 지난 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 미드웨이에서 열린 '샌프란시스코 AI 서밋'에서 '샌프란 AI 선언'을 발표하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 24일(현지시간) 열린 AI 서밋에서 ‘샌프란시스코 AI 선언’을 통해 “오늘 바로 이 자리에서 기업가치 합계 2경원이 넘는 대한민국과 글로벌 대표 기업들이 오랜 시간 뜻을 모아 준비해온 대규모 AI 투자 이니셔티브를 전 세계에 알리고자 한다”고 밝혔다. 이 대통령은 “AI 시대는 기술과 생산 역량, 데이터와 에너지, 시장과 인재가 하나의 거대한 공급망으로 연결되는 시대”라며 “이 공급망을 얼마나 안정적으로 구축하느냐가 지금 우리가 함께 풀어야 할 가장 중요한 과제”라고 강조했다.



이번 서밋을 계기로 한·미 기업 간 대규모 반도체 협력도 구체화했다. 김용범 청와대 정책실장은 현지 브리핑에서 “삼성전자와 브로드컴은 향후 5년간 2000억달러(약 290조원) 규모의 첨단메모리 반도체 공급과 AI 칩 생산을 위한 파운드리(위탁생산) 협력 업무협약을 체결했다”며 “SK는 엔비디아 등 글로벌 빅테크들과 향후 5년간 7500억달러(약 1085조원) 규모에 달하는 첨단메모리 반도체의 장기적 공급 협력도 진행하기로 했다”고 밝혔다.



이 대통령은 AI 서밋에서 “대한민국만의 성장이 아닌, AI의 기회와 혜택을 전 세계와 함께 나누며 함께 성장하는 책임 있는 파트너가 될 것”이라며 “‘AI 기본사회’의 철학이 국제사회에도 확산될 수 있도록 책임 있는 역할을 다하겠다”고 약속하기도 했다. 지난달 발표된 ‘3대 메가프로젝트’에 대해서는 “어떤 위기 속에서도 반도체 생산을 지속할 수 있는 국가 차원의 공급망 안전장치이자 글로벌 반도체 부족을 예방하기 위한 대한민국의 책임 있는 투자”라고 설명했다.

화기애애 이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코의 한 식당에서 열린 ‘글로벌 인공지능(AI) 리더 만찬’에서 참석자들과 건배하고 있다. 이 대통령은 글로벌 기업인들에게 “우리는 식구다”를 건배사로 제안했다. 오른쪽부터 시계 반대방향으로 최태원 SK그룹 회장, 이 대통령, 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 김용범 청와대 정책실장, 라니 보르카르 마이크로소프트 애저 하드웨어 사장, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO). 샌프란시스코=뉴시스

이어 “반도체뿐 아니라 AI의 두뇌가 될 데이터센터와 현실에서 AI를 구현할 ‘피지컬 AI’를 연결해 글로벌 AI 생태계가 필요로 하는 핵심 인프라를 안정적으로 공급하는 세계적인 AI 허브를 구축할 것”이라며 “대한민국의 튼튼한 공급망을 기반으로 여러분이 더욱 과감하게 도전하고 글로벌 AI 혁명이 성공적으로 추진될 수 있도록 든든하게 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

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