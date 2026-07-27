금리 상승에 대출 상환 부담… 가계 연체율 10년 만에 최고 [경제 레이더]

금리 상승으로 가계의 대출 상환 부담이 커지면서 올해 2분기 말 주요 시중은행 가계대출 연체율이 10년 만에 최고치를 기록했다.



26일 5대 은행(KB·신한·하나·우리·NH농협)에 따르면 2분기 말 가계대출 연체율 단순 평균치는 0.33%로 1분기 말(0.32%)보다 0.01%포인트(p) 상승했다. 이는 2016년 1분기 말(0.36%) 이후 약 10년 만에 가장 높은 수준이다.

서울 용산구의 시중은행 ATM기기 앞으로 시민들이 지나가는 모습. 뉴스1

가계대출 연체율은 작년 말 평균 0.30%에서 올해 1분기 말 0.32%, 2분기 말 0.33% 등으로 상승세다. 은행별로 NH농협은행의 가계 연체율이 0.48%로, 2014년 2분기 말(0.54%) 이후 12년 만에 최고치를 보였다. 하나은행은 0.32%, 우리은행은 0.31%, KB국민은행은 0.27%, 신한은행은 0.25%로 나타났다.



시장금리가 연일 오르는 가운데 향후 기준금리 추가 인상과 주가 조정이 겹치면서 ‘빚투(빚내서 투자)’ 부실과 가계대출 연체가 더 늘어날 수 있다는 우려가 나온다.



중소기업 연체율도 올해 들어 상승세다. 5대 은행의 중소기업 연체율 단순 평균치는 작년 1분기 말 0.59%에서 작년 말 0.49%로 내렸다가 올해 1분기 말 0.57%로 다시 뛰었고, 2분기 말 0.58%로 더 올랐다.



우리은행의 2분기 말 중소기업 연체율은 0.75%로 팩트북 자료가 존재하는 2019년 1분기 말 이래 가장 높았다. 작년 말(0.52%)보다 0.23%포인트 상승했다. 신한은행은 0.49%로 2017년 2분기 말(0.52%) 이후 9년 만에 가장 높았다. 다만, KB국민(0.44→0.37%)과 하나(0.61→0.59%), NH농협(0.73→0.71%) 등은 1분기 말보다 연체율이 하락했다.



연체 3개월 이상 넘은 부실채권인 고정이하여신도 빠르게 늘고 있다. 2분기 말 5대 은행의 고정이하여신은 총 7조4331억원으로 집계됐다. 1년 전(6조4325억원)보다 약 1조6억원 증가해 2018년 1분기 말(8조2143억원) 이후 약 8년 만에 가장 많았다.

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