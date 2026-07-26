사천서 90대 남성 열사병으로 숨져…경남 온열질환 추정 사망자 2명으로 늘어 [날씨]

경남 전역에 폭염이 이어지면서 도내 온열질환자도 속출하고 있다.

지난 23일 사천에서 90대 남성이 열사병으로 숨지면서 현재 경남 지역 온열질환 추정 사망자는 2명으로 늘었다.

폭염. 뉴시스

26일 경남도에 따르면 사천시에 거주하는 A(93)씨는 지난 23일 오후 5시쯤 집을 나간 뒤 귀가하지 않았다.

A씨 가족들이 같은 날 오후 9시쯤 인근 논에 쓰러져 있는 A씨를 발견해 119에 신고했다.

A씨는 지난 25일 오후 11시21분쯤 사망했다. 사망원인은 열사병과 다발성 장기부전인 것으로 도는 설명했다.

A씨 발견 당일 사천 지역의 최고기온은 33.9도, 최고체감온도는 34.0도로 폭염주의보가 발효 중이었다.

지난 22일 오후 1시22분쯤 고성군 한 비닐하우스에서 B(97)씨가 쓰러진 채 발견돼 병원으로 옮겨졌지만 숨졌다.

지난 5월15일부터 7월25일까지 도내 누적 온열질환자는 사망자 2명을 포함해 모두 112명으로 집계됐다.

질환별로는 △열탈진 64명 △열사병 24명 △열경련 13명 △열실신 6명 △기타 5명 순이다.

연령별로는 △30대·60대가 각 21명 △50대 19명 △40대·80세 이상 각 17명 △70대 8명 △ 20대 8명으로 파악됐다.

발생 장소는 실외가 86명으로 전체 약 77%를 차지했다. 실외 작업장 43명, 논밭 14명, 길가 8명, 운동장·공원 6명 등 대부분 야외에서 발생했다. 실내 발생은 26명이었다.

도는 폭염 위기경보를 ‘심각’ 단계로 격상했다.

또 20개 관계 부서가 참여하는 재난안전대책본부(비상 1단계)를 가동하는 등 시·군과 함께 폭염 대응을 강화하고 있다.

폭염 취약계층에 대한 예찰과 안전 확인을 강화하는 한편 무더위쉼터와 폭염저감시설 운영도 확대하고 있다.

재난 문자와 마을 방송, 전광판, 사회관계망서비스(SNS), 언론 등을 활용해 온열질환 예방수칙과 폭염 행동 요령을 집중 홍보하고 있다.

도 관계자는 “낮 12시부터 오후 5시까지는 농작업과 야외 활동을 자제하고 충분한 수분 섭취와 휴식, 무더위쉼터 이용 등 폭염 예방수칙을 철저히 지켜달라”면서 “온열질환이 의심되면 즉시 시원한 장소로 이동해 응급조치하고, 증상이 지속되거나 의식 저하 등 이상 증상이 나타나면 바로 119에 신고해야 한다”고 강조했다.

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