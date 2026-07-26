[재테크 특집] 안정·수익 동시 추구… 사모펀드 분산투자

급변하는 금융 환경… 전략적 자산관리 중요성 ‘업’ 최근 주식시장이 크게 요동치면서 개인의 전략적 자산관리가 그 어느 때보다 중요해지고 있다. 고도화된 금융 서비스와 상품을 효과적으로 활용하는 개인의 재테크 지혜가 필요하다. 금융권에선 고객들의 투자 수요에 발맞춰 글로벌 인공지능(AI) 컴퓨팅 상장지수펀드(ETF) 등 경쟁력 있는 새로운 금융 상품 출시와 함께 고객 맞춤형 서비스 강화에 박차를 가하고 있다. 로보어드바이저(RA) 서비스 도입과 연금 고객관리 고도화로 수익률 극대화에 나서는 한편, 사모재간접 공모펀드를 통해 일반 투자자의 참여 기회 확대에 나섰다. 보험사들은 가족 혜택을 넓히고 암 환자의 보장 공백을 메우는 등 고객 맞춤 상품을 내놓았고, 카드사들도 다양한 특화 상품을 선보이며 고객 수요에 대응하고 있다.

삼성증권은 ‘다올 멀티 엔진 컬렉션 혼합자산투자신탁[사모투자재간접형]’을 단독 판매한다고 26일 밝혔다.



이 상품은 국내외 주식 롱쇼트, 멀티전략 펀드 등 다양한 사모펀드에 분산 투자하는 공모펀드로, 고액 자산가들의 전유물이었던 사모펀드에 접근할 수 있는 상품이다. 사모펀드 성과에 따라 발생하는 성과보수가 공모펀드 기준가격에 투명하게 반영되도록 시스템을 설계한 것도 특징이다.

삼성증권이 ‘다올 멀티 엔진 컬렉션 혼합자산투자신탁[사모투자재간접형]’을 설정일로부터 6개월까지 단독 판매한다. 삼성증권 제공

이 펀드는 멀티전략별 상호 보완을 통해 상대적 안정성과 초과수익 가능성을 동시에 추구하는 것을 운용철학으로 삼는다. 또한 수익률뿐 아니라 변동성, 최대낙폭(MDD), 회복력, 상관관계 등을 종합적으로 반영한 구조 중심의 선별 체계를 통해 편입 사모펀드를 골라낸 것이 특징이다. 설정일로부터 6개월까지는 삼성증권을 통해서만 매수가 가능하다. 공모펀드 규모가 4000억원에 도달하면 소프트 클로징(신규 가입 제한)될 예정이다.



펀드는 역할이 다른 4개의 ‘엔진’ 구조로 설계됐다. △절대수익 및 하방 방어 중심의 안정형 ‘코어 엔진’(타이거자산운용투자일임, 라이프자산운용, 씨스퀘어자산운용) △코어(CORE)의 안정성에 초과수익을 더하는 ‘코어+엔진’(구도자산운용, 머스트자산운용) △특정 산업 및 성장 테마에 전략적으로 노출하는 ‘섹터(SECTOR) Engine’(다올자산운용) △유동성을 관리하는 ‘버퍼(BUFFER) 엔진’(다올자산운용)으로 구성된다.

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