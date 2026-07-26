[부동산 특집] 부천 소사역 초역세권… LTV 최대 70% 적용

하반기 수도권·충청권 알짜단지 잡아라 올 하반기 수도권과 충청권 주요 지역에서 대단지 아파트 공급이 이어진다. 역세권과 공원, 광역교통망을 갖춘 신규 분양 단지부터 계약 조건을 낮추고 즉시 입주할 수 있는 단지까지 다양한 주택이 실수요자들의 관심을 모으고 있다. 교통과 생활 인프라, 특화설계 등을 갖춘 주요 단지들을 살펴봤다.

DL이앤씨가 경기 부천시 원미구 소사동 일원에 ‘e편한세상 부천 어반스퀘어’(사진)를 분양하고 있다.

단지는 지하 3층~지상 38층, 13개 동, 총 1649가구다. 이 중 전용면적 59~84㎡ 897가구를 일반분양한다. 타입별로는 △59㎡A 374가구 △59㎡B 107가구 △74㎡A 208가구 △74㎡B 108가구 △84㎡A 73가구 △84㎡B 27가구다. 단지는 1호선과 서해선 환승역인 소사역 바로 앞에 자리한다. 마곡과 구로·가산디지털단지 등 접근성이 우수하며, 소사역 KTX-이음 정차와 부천종합운동장역 수도권광역급행철도(GTX)-B 노선 개통도 추진되고 있다. 비규제지역으로 주택담보대출비율(LTV) 최대 70%가 적용되며 계약금 1000만원 정액제를 제공한다.이마트 부천점과 부천역지하도상가, 부천자유시장 등 생활편의시설과 부천성모병원, 부천세종병원 등 의료시설을 이용하기 편리하다. 입주는 2029년 10월 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지