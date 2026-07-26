[부동산 특집] 51만㎡ 공원이 한눈에… 헬스·골프연습장도

하반기 수도권·충청권 알짜단지 잡아라 올 하반기 수도권과 충청권 주요 지역에서 대단지 아파트 공급이 이어진다. 역세권과 공원, 광역교통망을 갖춘 신규 분양 단지부터 계약 조건을 낮추고 즉시 입주할 수 있는 단지까지 다양한 주택이 실수요자들의 관심을 모으고 있다. 교통과 생활 인프라, 특화설계 등을 갖춘 주요 단지들을 살펴봤다.

롯데건설은 경기 광주시 양벌동 일원에 ‘경기광주역 롯데캐슬 시그니처’ 1단지(사진)를 분양 중이다. 지하 7층∼지상 최고 32층, 7개동, 총 1077가구로 조성된다. 전용면적 59~260㎡로 구성된다. 타입별로는 △59㎡ 204가구 △84㎡ 752가구 △114㎡ 113가구 △162~170㎡ 펜트하우스 4가구 △170~260㎡ 복층 4가구다. 2단지까지 공급이 완료되면 총 2326가구의 대단지가 들어선다. 경기광주역(경강선)을 이용할 수 있고, 수서∼광주선과 수도권광역급행철도(GTX)-D, 위례~삼동선 등 광역교통망 확충도 추진되고 있다.

민간공원조성 특례사업으로 조성된 단지로 약 51만㎡ 규모의 쌍령공원을 품고 있다. 가구별 전용창고와 팬트리 등 수납 특화설계를 적용했으며, 피트니스클럽과 실내골프연습장 등 커뮤니티 시설을 마련했다. 견본주택은 광주시 탄벌동에 있으며, 입주는 2030년 10월 예정이다.

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