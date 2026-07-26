LG생활건강 더페이스샵, 美월마트 1600여곳 오프라인 매장 전격 입점

LG생활건강의 대표 K뷰티 브랜드 ‘더페이스샵’이 미국 최대 오프라인 유통 채널인 ‘월마트’에 입점하며 북미 시장에서의 고객 접점을 대폭 확대한다.

더페이스샵은 26일(현지 기준)부터 미국 월마트 오프라인 매장 1600여곳에 대표 클렌징 라인 ‘미감수 브라이트’를 비롯한 주요 제품 5종을 선보인다고 밝혔다. 회사 측은 “지난 2024년 캐나다 월마트에 진출한 데 이어, 2년 만에 미국 월마트까지 입점하면서 북미 지역 오프라인 거점을 확장했다는 점에서 의미가 크다”고 설명했다.

더페이스샵의 ‘미감수 브라이트’. LG생활건강 제공

더페이스샵 미감수는 한국의 전통 미용 비법인 ‘쌀뜨물 세안’을 LG생활건강의 R&D(연구개발) 기술력으로 재해석한 클렌징 라인으로, 누적 판매량 4900만개를 돌파한 베스트셀러다. 미감수는 영문명 ‘Rice Water Bright’로 2024년 북미 온라인몰 ‘아마존’에 진출해 현지 시장에 성공적으로 안착했다.

미감수는 최근 출시 20주년을 맞아 디자인 리뉴얼을 진행하는 등 전 세계 30여 개국에서 글로벌 흥행을 이어가고 있다.

미감수 클렌징 티슈와 클렌징 오일은 2년 이상 아마존 클렌징 카테고리 상위 10위(TOP 10) 내 랭킹을 유지하고 있다. 최근 클렌징 티슈는 우수한 제품력을 인정받아 글로벌 유명 매거진에서 진행한 ‘2026 코스모폴리탄 홀리 그래일 어워즈’에서 수상 하기도 했다.

더페이스샵 관계자는 “20년 쌀 연구 노하우가 담긴 '쌀뜨물 세안'이 현지에서 입소문을 타며 타겟(Target), CVS, 월그린(Walgreens) 등 주요 유통 채널에 차례로 진출해 입지를 다져왔다”며 “오프라인 유통망 확장을 발판으로 글로벌 시장을 선도하는 대표 K뷰티 브랜드로서의 위상을 확고히 할 것이다”고 밝혔다.

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