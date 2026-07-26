폭우·폭염 등 자연재해시 ‘재택근무’ 정부 권고에도 직장인 다수는 ‘정시 출근’

직장인 10명 중 4명 이상이 폭우·폭염 등 자연재해 상황에서도 정시 출근과 작업을 요구받는 것으로 나타났다. 사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 생성한 가상 이미지.

직장인 10명 중 4명 이상이 폭우·폭염 등 자연재해 상황에서도 정시 출근과 작업을 요구받는다는 시민단체 조사가 나왔다.

정부는 자연재해 상황이 발생할 경우 재택근무나 출퇴근 시간 조정 등을 권고하지만 이를 따르는 기업이 그만큼 적다는 것이다.

직장갑질119는 여론조사 전문기관 글로벌리서치에 의뢰해 지난달 1일부터 9일까지 전국 만 19세 이상 직장인 1000명을 대상으로 진행한 설문 결과를 26일 발표했다.

설문 결과 ‘자연재해 상황에서 출퇴근 시간 조정이 보장되느냐’고 질문에 응답자 중 43.8%가 ‘보장되지 않는다’고 답했다.

이같이 응답한 이들의 근로형태를 보면 비정규직(49.85)이 정규직(39.8%)보다 많았다.

아울러 응답자 중 38.4%는 태풍과 폭우, 폭설, 지진 등 자연재해로 정부가 재택근무나 출퇴근 시간 조정 등을 권고했지만 회사 지시에 따라 평소와 마찬가지로 출근한 경험이 있다고 답했다.

특히 응답자 7명 중 1명은 자연재해 때문에 지각했다는 이유로 불이익을 경험했거나, 동료가 불이익당하는 것을 목격했다고 답했다.

직장갑질119는 “현재 고용노동부는 폭염·호우특보가 발효되면 재택근무나 시차 출퇴근 등을 권고하고 있지만, 권고일 뿐이라 이를 따르지 않는 사업주를 제재할 근거가 없다”며 “출근·작업 중 위험을 감지했을 때 멈출 권리를 보장해야 일하다 목숨을 잃는 일을 막을 수 있다”고 경고했다.

한편 자연재해 상황에서 직원들이 스스로 근무 형태를 선택하거나, 작업을 거부할 수 있어야 한다는 응답은 전체의 65.4%를 차지했다.

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