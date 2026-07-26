"도와드릴게요" 스파이더맨 등장…美 6차선 도로서 휠체어 탄 남성 구출

미국에서 스파이더맨 의상을 입고 나타난 남성이 선행을 펼치는 영상이 공개되면서 화제가 됐다.

24일(현지시간) 미국 AP통신은 아칸소주 존즈버러에 거주하는 남성 크리스토퍼 헬렌탈(20)이 지난 21일 휠체어를 타고 횡단보도를 건너던 남성을 도왔다고 보도했다.

24일(현지시간) 미국 AP통신은 아칸소주 존즈버러에 거주하는 남성 크리스토퍼 헬렌탈(20)이 지난 21일 휠체어를 타고 횡단보도를 건너던 남성을 도왔다고 보도했다. X 캡처

인근에 있는 얼티밋 에어 트램펄린 공원에서 근무하던 헬렌탈은 공원에서 열린 슈퍼히어로 테마 행사를 마친 후에도 스파이더맨 의상을 갈아입지 않은 채 차를 운전했다. 도로 위에서 왕복 6차선 도로를 건너는 데 어려움을 겪는 남성을 발견한 그는 차에서 내려 횡단보도로 뛰어갔다.

"도와드리겠다"고 말하면서 등장한 헬렌탈은 신호가 바뀌기 직전 휠체어를 빠르게 밀어 남성을 안전한 곳으로 옮겼다. 거리 보안 카메라를 통해 상황을 확인한 경찰은 페이스북을 통해 해당 영상을 공개하면서 헬렌탈에게 감사를 표했다.

헬렌탈은 실제로 스파이더맨의 오랜 팬으로 알려졌다. 그는 "(사건 당시) 아드레날린이 엄청나게 솟구쳤다"면서 "그저 이 옷을 입고 있으니 꽤 웃기겠다고 생각했다"고 덧붙였다. 한낮의 혼잡한 교통 상황에서 헬렌탈은 남성을 안전하게 이동시킨 후 자신의 차로 황급히 뛰어 돌아갔다. 그는 "신호가 정말 빨리 초록불로 바뀌었기 때문"이라고 설명했다.

헬렌탈과 함께 일하는 트램펄린 공원의 매니저 패키 메이글은 "슈퍼히어로 복장을 하고 있었지만 영상 속 인물이 헬렌탈이라는 사실을 알아봤다"면서 "그런 일을 한 것도, 여전히 의상을 입고 있었던 것도 정말 헬렌탈답다"고 말했다.

<뉴시스>

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