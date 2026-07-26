정의선의 승부수는 피지컬 AI…자동차 넘어 도시 운영까지 [리더의 나침반]

정의선 현대차그룹 회장이 자동차 제조사를 넘어 로봇과 자율주행, 인공지능(AI) 공장과 도시 인프라를 아우르는 ‘피지컬 AI 솔루션 기업’으로 도약하겠다는 구상을 내놨다. 완성차 제조에 머물던 그룹의 사업 영역을 개별 이동수단과 생산공간을 넘어 도시 시스템 전체를 연결·운영하는 AI 플랫폼으로 확장하겠다는 선언으로 풀이된다.

정의선 현대차그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난 24일(현지시가) 미국 캘리포니아주 산타클라라의 엔비디아 본사에서 제네시스 마그마 차량 모형을 들고 기념촬영을 하고 있다. 엔비디아 x 캡처

정 회장은 지난 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 ‘샌프란시스코 AI 서밋’에서 현대차그룹의 피지컬 AI 비전과 추진 전략을 발표했다.

정 회장은 “현대차그룹은 전통적인 자동차 제조의 경계를 넘어 자율주행과 로보틱스, AI 팩토리 등의 피지컬 AI 솔루션 기업으로 전환을 추진하고 있다”며 “현대차그룹이 추구하는 피지컬 AI는 자동차, 로봇과 같은 개별 디바이스 지능화를 시작으로 AI 팩토리 같은 특정 공간의 지능화를 거쳐, 궁극적으로 전체 도시 인프라가 유기적으로 연결·운영되는 도시 레벨의 통합 지능화를 실현하는 것”이라고 말했다.

차량과 로봇이 스스로 판단하고 움직이는 수준을 넘어 공장에서는 생산설비와 물류가 AI로 연결되고, 도시에서는 교통·에너지·안전 시스템이 하나의 지능형 네트워크처럼 작동하도록 하겠다는 구상이다.

정 회장은 세계 각국에서 생산시설을 운영하며 축적한 제조·품질관리 역량과 공급망 운영 경험, 보스턴다이내믹스와 로보틱스랩을 중심으로 확보한 로봇 기술을 현대차그룹의 경쟁력으로 꼽았다. 자동차와 로봇이 실제 현장에서 운행하며 생성한 데이터를 다시 AI 학습에 활용하고, 개선된 AI를 제품과 생산시설에 적용하는 ‘데이터 플라이휠’ 구조도 강점으로 제시했다.

지난 4월 미국 샌프란시스코 현지에서 열린 현대차그룹과 익스플로라토리움의 전략적 파트너십 체결식에서 정의선 현대차그룹 회장(왼쪽부터), 지성원 HMG브랜드경험담당 부사장, 린지 비어만 익스플로라토리움 관장, 윌리엄 F. 멜린 이사회 의장이 기념 촬영을 하고 있다. 현대차그룹 제공

현대차그룹은 피지컬 AI 구현을 위해 글로벌 빅테크와의 전략적 협력을 확대할 계획이다.

정 회장은 이날 현대차그룹과 엔비디아의 피지컬 AI 기술을 결합한 ‘로봇 레퍼런스 플랫폼’을 공동으로 구축하겠다는 계획도 밝혔다. 국내 대학과 연구기관, 스타트업 등이 이 플랫폼을 활용해 로봇 AI를 개발하고 실제 환경에서 실증할 수 있도록 개방형 기술 생태계를 조성한다는 취지다. 현대차그룹은 앞서 엔비디아와 블랙웰 그래픽처리장치(GPU) 5만장 공급 계약을 체결했으며, 제조 디지털 트윈과 자율주행 기술 개발에서도 협력을 이어가고 있다.

구글 웨이모와도 협력을 강화한다. 양사는 2024년 전략적 파트너십 체결 이후 자율주행 파운드리 사업을 추진하고 있다. 현대차그룹은 미국 조지아주 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에서 자율주행 특화 사양을 적용한 아이오닉 5를 생산해 웨이모에 공급할 예정이다.

보스턴다이내믹스는 구글 딥마인드와 함께 차세대 휴머노이드 로봇 개발을 진행하고 있다. 현대차그룹은 2028년까지 미국에 연간 3만대 규모의 로봇 생산체계를 구축하고, 차세대 전동식 휴머노이드 ‘아틀라스’를 미국 생산시설 등에 투입할 방침이다.

국내 피지컬 AI 산업 기반을 강화하기 위한 대규모 투자도 병행한다. 현대차그룹은 전북 새만금에 약 9조원을 투입해 AI 데이터센터와 로봇 제조 클러스터, 수전해 플랜트, AI 수소도시 등을 포함한 ‘새만금 AI 밸리’ 조성을 추진하고 있다. 영남권에는 향후 10년간 42조원을 투자해 AI 기반 제조 허브와 항공·우주, 친환경 에너지 산업 거점을 육성할 계획이다.

현대차그룹은 미국 현지 기술기업과 연구기관, 우수 인재들과의 협력도 한층 확대할 방침이다.

현대차그룹은 2011년 실리콘밸리에 오픈이노베이션 조직인 ‘현대 벤처스’를 설립한 뒤 2017년 ‘현대 크래들’로 이름을 바꾸고, AI와 자율주행, 로보틱스, 스마트시티, 친환경 에너지 분야의 유망 스타트업을 발굴해 왔다. 최근에는 미래 모빌리티 연구개발 역량을 확대하기 위해 AVP 본부 산하의 ‘AVP 실리콘밸리’ 조직을 새로 만들었다. 또 오는 9월 실리콘밸리에서 ‘HMG 테크 탤런트 포럼’을 열고 AI와 소프트웨어, 로보틱스, 미래 모빌리티 분야의 우수 인재들에게 그룹의 기술 전략과 연구 성과를 소개한다. 그룹 최초의 통합 채용 프로그램인 ‘HMG 글로벌 테크 탤런트 채용’도 포럼과 연계해 진행된다.

미국 샌프란시스코의 체험형 과학관인 익스플로라토리움과도 손잡았다. 현대차그룹은 지난 4월 익스플로라토리움과 전략적 파트너십을 체결했다. 2032년 서울 강남구 현대차그룹 글로벌비즈니스콤플렉스에 체험형 과학관을 조성할 예정이다.

정 회장은 “빅테크와의 협력 결과가 국내 피지컬 AI 산업 성장의 밑거름으로 이어질 수 있어야 한다”며 “이를 위해 현대차그룹은 국내 로봇∙AI 기술 고도화를 위한 오픈 생태계를 조성할 계획”이라고 밝혔다.

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