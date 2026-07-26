강훈, 태연 향한 깜짝 2행시…“연상 만나볼래요” 스튜디오 환호

배우 강훈이 재치 있는 2행시로 태연을 향한 호감을 표현하며 유쾌한 분위기를 만들었다. 예상하지 못한 한마디에 출연진들은 웃음과 환호를 쏟아냈다.

25일 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘놀라운 토요일’에는 배우 강훈을 비롯해 김혜준, 김아영이 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

배우 강훈이 재치 있는 2행시로 태연을 향한 호감을 표현하며 유쾌한 분위기를 만들었다. 예상하지 못한 한마디에 출연진들은 웃음과 환호를 쏟아냈다. tvN Joy

이날 함께 출연한 신동엽은 “강훈이가 아까부터 혼자 멍하니 딴 생각을 하는 거 같다”며 “태연 2행시 때문에 스트레스 많이 받는 거 같다”고 언급했다. 이에 태연은 두 눈을 동그랗게 뜨며 깜짝 놀란 반응을 보였다.

넉살은 “빨리 치우자”며 강훈의 2행시를 듣자는 의견을 냈고 강훈은 메모장을 뒤지며 2행시를 준비했다.

그는 ‘태연’이라는 이름을 활용해 “태연 누나 저, 연상 만나볼래요”라고 말했고, 예상치 못한 내용에 스튜디오는 순식간에 뜨거운 반응으로 가득 찼다.

강훈의 한마디를 들은 출연진들은 박수와 환호를 보냈고, 태연은 크게 비명을 지르는 듯한 반응을 보였다. 넉살은 “연작이었냐”며 재치 있게 받아쳐 현장 분위기를 더욱 끌어올렸다.

이어 태연은 “연상이 누구냐”고 되물으며 장난스럽게 응수했고, 김아영 역시 “확실히 말하라”며 거들며 분위기를 이어갔다. 이에 강훈은 잠시 머뭇거리는 모습을 보인 뒤 수줍게 “태연 누나”라고 답했고, 출연진들은 다시 한번 환호하며 웃음을 터뜨렸다.

강훈의 솔직하면서도 센스 있는 2행시는 방송의 또 다른 웃음 포인트로 자리 잡았다. 예상 밖의 플러팅과 출연진들의 자연스러운 리액션이 어우러지며 시청자들에게도 강한 인상을 남겼다.

한편 강훈은 과거 ‘놀라운 토요일’에 출연했을 당시에도 “연하는 어때요”라며 태연의 2행시를 선보인 바 있다. 이번 방송에서도 다시 한번 태연을 향한 재치 있는 2행시를 선보이며 유쾌한 예능감을 발휘했다.

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