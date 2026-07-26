류혜영, 탈모 의혹 직접 부인…“탈모는 없다”

배우 류혜영이 탈모 의혹에 대해 직접 입장을 밝혔다. 그는 자신의 유튜브 콘텐츠를 통해 해당 이야기를 언급하며 건강에는 이상이 없다고 설명했다.

류혜영은 최근 공개한 자신의 유튜브 채널 ‘류혜영레몬과밀치회’의 영상 ‘진.짜. 나 혼자 산다| 몽그렐스 GV’에서 새로운 헤어스타일을 소개하던 중 자신을 둘러싼 탈모 관련 반응에 대해 이야기했다. 그는 “누가 저한테 탈모가 있냐고 물어보더라”며 탈모 여부를 묻는 경우가 있다고 전하면서 “탈모는 없다”고 선을 그었다.

배우 류혜영이 탈모 의혹에 대해 직접 입장을 밝혔다. 그는 자신의 유튜브 콘텐츠를 통해 해당 이야기를 언급하며 건강에는 이상이 없다고 설명했다. 류혜영레몬과밀치회

이어 자신의 모발 상태에 대해서도 설명을 덧붙였다. 류혜영은 평소 머리숱이 적은 편은 아니지만 미용을 담당하는 스태프들로부터 모발이 매우 가늘다는 이야기를 자주 듣는다고 말했다.

또한 “머리도 많이 빠지는 편이 아니다”면서 두피 색이 하얘서 헤어라인이나 가르마가 더욱 도드라져 보일 수 있음을 덧붙였다. 류혜영은 “그렇지만 이것도 저인 걸 어쩌겠습니까”라고 털털한 반응을 보였다. 그러면서 “저는 아무튼 건강하다”며 현재 건강한 상태임을 덧붙였다.

이날 그는 “유튜브 보시는 분들은 궁금하지 않으시겠지만 뭔가 궁금해하실 분들을 위해서 ‘나혼산’에서 제 일상을 담아 보았다”며 “힘들게 찍었다”고 시청을 독려했다. 그는 촬영 후 지쳐서 며칠 동안 집에만 있었다고.

한편 류혜영은 최근 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다(나혼산)’에 출연해 자신의 일상을 공개하며 시청자들과 만났다. 방송에서는 평소 생활 습관과 집에서의 자연스러운 모습 등을 선보이며 관심을 모았다.

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