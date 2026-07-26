유노윤호, 군대 말뚝 박을 뻔…"전문하사 제의받아"

그룹 동방신기 멤버 유노윤호가 군복무 당시 전문 하사를 제안받았다고 밝혔다.

25일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에는 유노윤호, 비투비 서은광, 오마이걸 효정, 보이넥스트도어 명재현이 게스트로 출연했다.

이날 유노윤호는 "제대하고 시간이 6개월이 넘었다. 전문하사 제의가 들어왔었다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

그는 "군대에서 해보니 재밌더라. 시키는 거 하면 되고 밥 다 주고 괜찮을 거 같아서 회사에 전화했다"며 "'전문하사 제의가 왔는데 이쪽 업계에서 해본 사람이 없고 할 거면 먼저 하고 싶다'고 말했다"고 설명했다.

하지만 소속사의 반대에 부딪혔다. 유노윤호는 "회사 고위 간부님들이 '본분을 잊지 말라'고 말리셨다"고 덧붙여 웃음을 안겼다.

이에 서정훈은 "했으면 진짜 대박이었겠다. 연예인 최초 아니냐"고 치켜 세웠고, 유노윤호는 "이왕 할 거면 최초로 해야지. 이 시간은 돌아오지 않는다"고 너스레를 떨었다.

<뉴시스>

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