‘1400조’ 한·미 초대형 AI 동맹…반도체·공급망 구축 박차

한국과 미국의 주요 기업들이 반도체, 인공지능(AI) 데이터센터, AI 팩토리, 로봇, 자율주행을 아우르는 약 9500억 달러(약 1390조원) 규모의 초대형 AI 동맹에 나섰다.

이재명 대통령이 24일(현지 시간) 미국 샌프란시스코 더 램프 레스토랑에서 열린 글로벌 AI 리더 만찬에서 참석자들과 건배를 하고 있다. 왼쪽부터 최태원 SK그룹 회장, 김용범 정책실장, 라니 보르카르 마이크로소프트 애저 하드웨어 사장, 젠슨 황 엔비디아 CEO, 이 대통령, 혹 탄 브로드컴 CEO, 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장. 뉴시스

이재명 대통령이 참석한 ‘샌프란시스코 AI 서밋’을 계기로 삼성·SK·현대차그룹·네이버 등 국내 기업과 엔비디아·오픈AI·브로드컴·앤트로픽·마이크로소프트(MS) 등 글로벌 빅테크가 대규모 투자와 공급망 협력을 일제히 발표하면서 한국을 글로벌 AI 생산기지이자 핵심 공급망으로 육성하려는 ‘샌프란시스코 AI 선언’이 본격적인 실행 단계에 들어갔다.

24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 이번 행사에는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 이해진 네이버 이사회 의장이 참석했다. 해외에서는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 혹 탄 브로드컴 CEO, 샘 올트먼 오픈AI CEO, 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO가 무대에 올랐고, 사티아 나델라 MS CEO도 영상으로 참여했다.

이 대통령은 이 자리에서 “대한민국과 글로벌 대표 기업들이 오랜 시간 뜻을 모아 준비해 온 대규모 AI 투자 이니셔티브를 전 세계에 알린다”며 “AI 시대의 담대한 미래를 대한민국과 함께 만들어 달라”고 했다. 또 이 대통령은 이날 참석한 기업들의 기업가치를 합하면 2경원이 넘는다고 강조했다.

황 CEO는 “저는 한국과 25년 동안 우정을 이어 왔다. 한국의 PC게임이 25년 전부터 시작된 후로 엔비디아와 한국의 PC방은 함께 성장해 왔다”며 “엔비디아는 처음부터 지금까지 한국과 AI 여정을 함께해 왔다”고 말했다. 글로벌 빅테크 수장들이 한국과의 오랜 협력 관계를 강조하며 투자 계획을 밝힌 것은 메모리 반도체와 제조업을 중심으로 높아진 한국의 AI 공급망 위상을 보여준다는 평가다.

이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 미드웨이에서 열린 '샌프란시스코 AI 서밋'에서 글로벌 AI 리더들이 참석한 가운데 최태원 SK 회장의 발언을 듣고 있다. 왼쪽부터 정의선 현대차그룹 회장, 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자, 이재용 삼성전자 회장, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자, 이재명 대통령, 혹 탄 브로드컴 최고경영자, 최태원 SK 회장, 다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자, 이해진 네이버 이사회 의장. 연합뉴스

청와대와 과학기술정보통신부에 따르면 이번 서밋을 통해 공개된 협력 규모는 반도체 공급과 생산 등을 포함해 9500억달러에 달한다. 국내외 기업들은 약 5GW의 전력 용량과 엔비디아 B200 기준 그래픽처리장치(GPU) 약 200만장에 해당하는 AI 데이터센터 구축·확장 협력을 추진한다.

삼성전자는 브로드컴과 2030년까지 5년간 총 2000억달러(약 292조6000억원) 규모의 첨단 메모리 반도체 공급 및 파운드리 협력을 진행한다. 삼성SDS는 앤트로픽과 처음으로 전략적 파트너십을 맺고 클로드 기반 기업용 AI 시장 공략에 나선다.

SK그룹과 엔비디아는 5000억달러(약 731조5000억원) 이상 규모의 포괄적 파트너십을 추진한다. 국내 2GW 규모의 AI 클라우드와 AI 팩토리를 구축하기로 했으며, SK하이닉스는 엔비디아에 HBM4 등 차세대 AI 메모리를 안정적으로 공급한다. SK텔레콤 역시 엔비디아와 AI 인프라 투자를 늘릴 계획이다.

네이버는 엔비디아와 글로벌 대체자산 운용사 브룩필드의 투자·지원을 바탕으로 소버린 AI 팩토리 구축 규모를 기존 55MW에서 200MW로 3배 이상 확대한다. 엔비디아는 네이버에 10억달러(약 1조4630억 원), 브룩필드는 최대 90억달러(약 13조1670억원)의 자금을 투자하며 확대된 인프라는 세종시 데이터센터 ‘각 세종’에 엔비디아 DSX 플랫폼을 기반으로 구축된다. 네이버는 장기적으로 이를 1GW까지 늘릴 방침이다.

현대차그룹은 자동차 제조와 로보틱스, 데이터 역량을 결합한 ‘피지컬 AI’ 비전을 제시했다. 엔비디아와 ‘로봇 레퍼런스 플랫폼’을 공동 구축해 대학과 스타트업의 로봇 개발을 지원하고, 웨이모와는 자율주행 생태계 조성을 위해 협업한다. 새만금 AI 밸리 등에 투자해 국내 피지컬 AI 산업의 전략 거점을 육성하는 방안도 내놨다.

이번 협력은 정부가 추진 중인 반도체·AI 데이터센터·피지컬 AI 등 ‘3대 AI 메가프로젝트’를 구체화하는 후속 조치다. 정부는 한국이 대체 불가능한 글로벌 AI 생산기지로 도약하도록 관련 협약의 이행을 정책적으로 적극 지원할 방침이다.

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