엔비디아 찾은 이재용·정의선·이해진, 젠슨 황과 AI 협력

이재용 삼성전자 회장과 정의선 현대자동차그룹 회장, 이해진 네이버 창업자 겸 이사회 의장이 미국 실리콘밸리 엔비디아 본사를 방문해 젠슨 황 최고경영자(CEO)와 회동했다.

엔비디아는 이들 한국 기업인이 24일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타클라라에 있는 엔비디아 본사를 둘러봤다고 25일 밝혔다. 이 회장과 정 회장, 이 의장은 엔비디아 창립자인 황 CEO와 함께 본사 엔데버 빌딩 로비에서 각각 기념사진을 촬영했다. 엔데버 빌딩은 현대 컴퓨터 그래픽의 기본 요소인 삼각형에서 영감을 받은 각진 형태로 설계됐다.

24일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타클라라에 위치한 엔비디아 본사에서 엔비디아 창립자 겸 CEO 젠슨 황과 삼성전자 이재용 회장이 기념촬영을 하고 있다. 엔비디아 제공

엔비디아가 공개한 사진에는 황 CEO가 이 회장, 정 회장과 각각 촬영한 모습과 이 의장이 양사 관계자들과 함께한 장면이 담겼다. 다만 구체적인 대화 내용이나 세부 안건은 공개되지 않았다.

업계에서는 이 회장과 황 CEO가 메모리 및 파운드리(반도체 위탁생산) 사업을 집중 논의했을 것으로 보인다. 삼성전자는 엔비디아에 고대역폭메모리(HBM)를 비롯한 고성능 메모리를 공급하고 있다.

24일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타클라라에 위치한 엔비디아 본사에서 엔비디아 창립자 겸 CEO 젠슨 황과 현대차그룹 정의선 회장이 기념사진을 촬영하고 있다. 엔비디아 제공

정 회장과 황 CEO는 자율주행, 로봇, 제조 AI 등 지난 6월 황 CEO의 방한 당시 협의했던 협력 방안 등에 대한 후속 논의를 진행한 것으로 전해졌다. 특히 황 CEO가 현대차그룹 투자 예정지인 새만금을 한국의 ‘인공지능(AI) 밸리’로 칭하며 데이터센터 등 협력 방안을 언급했던 만큼 관련 프로젝트도 비중 있게 다뤄졌을 것이란 해석이 나온다.

24일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타클라라에 위치한 엔비디아 엔데버 빌딩 로비에서 엔비디아 창립자 겸 CEO 젠슨 황(왼쪽 여섯번째)과 네이버의 이해진 의장(왼쪽 일곱번째), 최수연 대표(왼쪽 다섯번째)가 양사 관계자들과 함께 기념사진을 촬영하고 있다. 엔비디아 제공

이 의장과 최수연 대표 등 네이버 경영진은 황 CEO와 만나 AI 팩토리 구축 사업과 관련한 협력을 검토했을 것으로 관측된다. AI 팩토리는 그래픽처리장치(GPU) 서버와 데이터센터, 전력·냉각 설비 등 물리적 인프라에 AI 모델과 클라우드 기술을 결합해 대규모 AI 연산을 지원하는 시설이다.

국내 주요 기업 총수와 창업자가 동시에 엔비디아 본사를 찾은 만큼 AI 반도체와 데이터센터, 피지컬 AI 등 폭넓은 협력 방안이 논의됐을 가능성도 제기된다. 황 CEO는 전날 캘리포니아주 우드사이드에서 최태원 SK그룹 회장과 만찬을 하고AI 인프라 생태계 확장을 위한 대화를 나눈 것으로 알려졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지