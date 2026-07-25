“한 달 반값에 골드바까지”…무더위에 불붙은 얼음정수기 경쟁

무더위가 이어지면서 가전업체들의 얼음정수기 경쟁이 달아오르고 있다. 좁은 주방을 겨냥해 제품 크기를 줄이는 한편 렌탈료 할인, 호텔 숙박권, 골드바 등 경품을 내걸고 여름철 수요 잡기에 나섰다.

청호나이스 제공

25일 업계에 따르면 청호나이스는 이번달 20일부터 다음달 21일까지 ‘시원시원한 청호 페스타’를 진행한다. 최근 선보인 ‘시원시원’ 광고 캠페인과 연계해 얼음정수기 렌탈 고객에게 할인과 경품 혜택을 제공하는 행사다.

행사 기간 얼음정수기를 렌탈하면 최대 15개월 동안 렌탈료를 절반 수준으로 할인받을 수 있다. 제품을 설치한 고객 가운데 1115명을 추첨해 골드바 2돈과 여행상품권, 외식상품권, 아이스박스 등을 증정한다.

‘The M’ 얼음정수기 설치 고객에게는 아이스패드 SS나 3만원 상당의 상품권을 추가로 제공한다.

청호나이스가 지난 3월 출시한 ‘The M’은 가로 19.5㎝, 깊이 43㎝ 크기로 설계됐다. 이전 모델보다 부피를 약 40% 줄였으며, 청호나이스 측은 부피 기준 국내 최소 수준이라고 설명했다.

작은 크기에도 하루 최대 6.7㎏, 약 770개의 얼음을 만들 수 있다. 얼음 크기는 7g·9g·11g 세 단계 가운데 선택할 수 있다. 자주 사용하는 기능을 제품 전면에 배치하고 조작 내용을 진동으로 알려주는 햅틱 기능도 적용했다.

코웨이는 다음 달 27일까지 ‘아이스 페스타’를 진행한다. 코웨이닷컴에서 미니·스탠다드·맥스·오리지널·RO 등 얼음정수기 5종을 신규 렌탈하면 최대 18개월 동안 렌탈료를 절반으로 할인한다.

구매 고객 중 100명에게는 아난티 앳 부산 코브 등 프리미엄 호텔 숙박권을 준다. 제품을 두 대 이상 동시에 신규 렌탈하면 약정 기간 매월 렌탈료를 최대 15% 추가 할인한다.

타사 정수기 이용 고객이 코웨이 가정용 얼음정수기로 바꾸면 렌탈료 10% 추가 할인과 정액 할인을 함께 받을 수 있다. 제품에 따라 12개월 동안 매월 최대 2만원이 추가로 할인된다.

코웨이도 소형 제품을 앞세워 공간 경쟁에 뛰어들었다. 아이콘 얼음정수기 미니는 가로 20㎝, 측면 43.5㎝로 기존 오리지널 제품보다 부피를 약 28% 줄였다. 1인 가구와 원룸, 오피스텔 등 좁은 주방을 겨냥한 제품이다.

‘듀얼 쾌속 제빙 시스템’을 적용해 약 9분30초마다 얼음을 만들며 하루 최대 생산량은 약 615개다. 얼음 트레이와 저장고, 토출부 등에 7개의 자외선 발광다이오드(UV LED)를 적용하고 얼음 트레이 고온수 살균 기능도 넣었다.

삼성전자는 렌탈료 할인보다 제빙량과 인공지능(AI), 위생 기능을 앞세웠다.

지난 2월 출시한 ‘비스포크 AI 얼음정수기’는 하루 최대 약 1000개, 무게로 8㎏의 얼음을 만들 수 있다. 저장고에는 약 100개의 얼음을 동시에 보관할 수 있다.

미국 NSF 인터내셔널의 인증을 받은 4단계 필터 시스템도 적용했다. 머리카락 두께보다 1000배 가는 초정밀 필터를 포함해 미세플라스틱과 납·수은·크롬 등 중금속, 마이크로시스틴을 비롯한 82종의 유해물질을 걸러낸다.

AI 음성 비서 ‘빅스비’를 이용하면 손을 대지 않고 음성으로 정수기를 조작할 수 있다. 가족 구성원의 목소리를 구분하는 ‘보이스 ID’는 사용자가 미리 설정한 물의 온도와 양에 맞춰 물을 제공한다. 출고가는 239만원이다.

올여름 얼음정수기 시장의 경쟁 구도는 뚜렷하다. 청호나이스와 코웨이는 렌탈료 할인과 경품을 앞세워 고객 확보에 나섰고, 삼성전자는 대용량 제빙과 AI·위생 기능으로 프리미엄 수요를 겨냥했다.

공통된 승부처는 공간이다. 얼음 생산량을 늘리면서도 본체 폭을 20㎝ 안팎까지 줄여 좁은 주방에도 설치할 수 있도록 한 제품이 잇따르고 있다. 성수기를 맞은 얼음정수기 경쟁이 가격과 기능을 넘어 크기 싸움으로 번지는 모습이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지