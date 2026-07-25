젠슨 황 “맥주 한잔 더?” 이재명 “공무원이라~” 웃음꽃… 글로벌 AI 리더들과 미국판 ‘깐부회동’

이재명 대통령이 한국과 미국의 인공지능(AI) 업계 핵심 기업인들과 샌프란시스코에서 ‘맥주 회동’을 갖고 편안한 분위기에서 친분을 다지며 AI 의제에 관해 소통했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 과거 방한 당시 국내 기업 총수들과 이른바 ‘깐부회동’ 또는 ‘삼겹살회동’을 가졌듯 이 대통령은 식사자리를 통해 허심탄회한 소통의 시간을 가진 것으로 알려졌다.

이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 램프 레스토랑에서 열린 글로벌 AI리더 만찬에서 참석자들과 건배를 하고 있다. 이날 만찬에는 젠슨 황 엔비디아 CEO, 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO, 혹 탄 브로드컴 사장 겸 CEO, 샘 올트먼 오픈AI CEO, 이재용 삼성전자 회장, 이해진 네이버 이사회 의장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장 등이 참석했다. 뉴스1

이 대통령은 이날 샌프란시스코 현지 식당인 더 램프 레스토랑에서 열린 글로벌 AI 리더들과의 만찬에서 건배사로 “우리는 식구다 (We are family)”를 제안했다. 이날 만찬에는 미국 기업인으로는 젠슨 황 CEO와 혹 탄 브로드컴 사장 겸 CEO, 라니 보르카르 마이크로소프트 애저 하드웨어 사장 등이 참석했고 한국 기업인으로는 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 이해진 네이버 이사회의장 등이 참석했다. 이들 기업의 시가총액만 약 1경7000조원에 달하는 것으로 알려졌다.

이 대통령은 만찬에서 “젠슨 황 CEO에게 한 말씀 드리고 싶다”며 “우리나라에서는 가족을 ‘식구’ 즉 밥을 같이 먹는 사이라고 한다”고 했다. 이어 이 대통령은 “밥을 같이 먹는다는 건 정말 의미가 있는 것”이라며 “한국뿐 아니라 온 세상이 다 그렇다”고 말했다. 이 대통령은 젠슨 황 CEO에게 과거 용산 전자상가를 다니던 시절이 큰 에너지원이 됐냐고 묻고 그가 그렇다고 답하자 엄지를 들어 보이기도 했다.

이재명 대통령이 24일(현지 시간) 미국 샌프란시스코 더 램프 레스토랑에서 열린 글로벌 AI 리더 만찬에 참석하며 손 인사를 하고 있다. 뉴시스

이재명 대통령이 24일(현지 시간) 미국 샌프란시스코 더 램프 레스토랑에서 열린 글로벌 AI 리더 만찬에서 참석자들과 건배를 하고 있다. 왼쪽부터 최태원 SK그룹 회장, 김용범 정책실장, 라니 보르카르 마이크로소프트 애저 하드웨어 사장, 젠슨 황 엔비디아 CEO, 이 대통령, 혹 탄 브로드컴 CEO, 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장. 뉴시스

이날 자리에 참석한 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 밥값을 내겠다고 하자 젠슨 황 CEO는 맥주를 한 잔 더 마셔도 되는지 물었고 이 대통령은 “공무원이라서 안 된다”고 재치있게 답하며 웃음을 자아내기도 했다. 젠슨 황 CEO가 “한국은 부자 나라(Korea so rich)”라고 말하며 한국의 GDP 성장률을 묻자 이 대통령은 “4만 가까이 된다. 작년에는 1% 근처였는데 올해는 3%를 넘길 것 같다”면서 이 같은 성장이 기업인들 덕분이라는 제스처를 취했다. 이어 이 대통령은 “잠재성장률 이상으로 올라갈 수 있을 것으로 기대된다”며 “물가상승률은 3% 정도인데 AI·반도체 가격이 올라가면서 명목상의 GDP 성장률은 다시 올라가는 (일은) 수십 년 만에 처음”이라고 말했다. 이에 이재용 회장이 젠슨 황 CEO를 향해 “당신 덕분이다 (Thanks to you)”라고 하자 젠슨 황 CEO는 “그럼 맥주 한 병 더해도 되나 한 병 더 필요하다”고 장난스럽게 말해 화기애애한 분위기를 연출했다.

이날 테이블에는 ‘피시 앤 칩스’와 오징어 튀김, 조개 수프인 클램차우더 등 샌프란시스코 현지에서 사랑받는 메뉴들이 올랐다.

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