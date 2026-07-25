유재석 번쩍 업은 허경환 "낙엽보다 가벼워"

코미디언 허경환과 곽범이 방송인 유재석을 업고 이동하는 이른바 '릴레이 납치'에 나선다.

25일 오후 6시30분 방송되는 MBC TV 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'는 놀뭐골 청년들의 야유회를 담은 '놀뭐 일기' 특집으로 꾸며진다.

이날 방송에는 유재석, 하하, 허경환, 주우재, 곽범과 '무리수 청년' 김원훈이 출연해 유쾌한 호흡을 선보인다.

허경환과 곽범은 유재석이 이른바 '몹쓸 개그'를 선보이자 "재미없다고 해도 되나"라며 솔직한 반응을 고민한다.

후배들의 눈치를 살피던 유재석은 "무슨 할 말 있어?"라며 능청스럽게 반응한다.

이어 허경환과 곽범이 갑자기 유재석을 업고 이동하는 모습이 공개된다.

유재석을 번쩍 업은 허경환은 "낙엽보다 가볍다"라며 너스레를 떨고, 유재석이 땅에 발을 디딜 틈도 주지 않는다.

이후 곽범이 유재석을 넘겨받아 릴레이 업기를 이어간다. 곽범은 힘겨워하며 진땀을 흘리지만, 정작 업힌 유재석은 환하게 웃으며 상황을 즐긴다.

허경환과 곽범이 유재석을 업고 이동한 이유는 방송에서 공개될 예정이다.

<뉴시스>

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