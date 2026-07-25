李 ‘샌프란시스코 AI 선언’ 통해 “韓 대체불가 AI 공급망 핵심 국가로 도약”

이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 인공지능(AI) 서밋에서 “대한민국은 대체불가한 글로벌 인공지능(AI) 공급망의 핵심 국가로 도약할 것”이라며 “우리가 가진 세계 최고 수준의 메모리반도체 경쟁력과 생산 역량을 토대로 신뢰할 수 있는 AI 반도체 생산기지이자 공급망 파트너가 되겠다”고 밝혔다. 이 대통령은 또 “대한민국만의 성장이 아닌, AI의 기회와 혜택을 전 세계와 함께 나누며 함께 성장하는 책임 있는 파트너가 될 것”이라며 “‘AI 기본사회’의 철학이 국제사회에도 확산될 수 있도록 책임있는 역할을 다하겠다”고 약속했다.

이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 미드웨이에서 열린 '샌프란시스코 AI 서밋'에서 '샌프란 AI 선언'을 발표하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 샌프란시스코 더 미드웨이에서 열린 AI 서밋에 참석해 이 같은 내용이 담긴 AI 선언을 발표했다. 이 대통령은 “오늘 바로 이 자리에서 기업 가치 합계 2경원이 넘는 대한민국과 글로벌 대표 기업들이 오랜 시간 뜻을 모아 준비해온 대규모 AI 투자 이니셔티브를 전 세계에 알리고자 한다”며 “대한민국과 함께 이 담대한 도전에 동참해주신 양국 기업인 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 드린다”고 말했다. 이 대통령은 “AI 혁명은 미래의 이야기가 아닌, 우리 모두가 함께 만들어가고 있는 바로 현재”라며 “이제 AI는 하나의 기술이나 산업만으로 설명할 수 없다. 더 뛰어난 소프트웨어 알고리즘을 개발하는 경쟁을 넘어 더 많은 컴퓨팅 자원을 확보하고 안정적인 에너지를 공급하며, 풍부한 데이터를 연결하고 이를 산업과 일상에 얼마나 빠르게 적용하느냐가 경쟁력을 결정하는 시대가 됐다”고 강조했다.

이어 이 대통령은 “AI 시대는 기술과 생산 역량, 데이터와 에너지, 시장과 인재가 하나의 거대한 공급망으로 연결되는 시대”라며 “이 공급망을 얼마나 안정적으로 구축하느냐가 지금 우리가 함께 풀어야 할 가장 중요한 과제”라고 말했다. 그러면서 AI를 산업과 일상 곳곳에 적용하는 문제와 특정 국가가 아닌 모든 국가가 참여하는 거대한 글로벌 AI 시장을 만드는 문제 등 여러 질문 앞에 우리가 서 있다고 말했다.

이 대통령은 이 같은 AI 시대의 여러 과제들은 경쟁만으로 해결할 수 있는 문제가 아니라며 “기술을 선도하면서도 서로의 강점을 연결하는 글로벌 협력을 통해 함께 풀어가야 할 시대의 과제”라고 강조했다.

이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 면담에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 지난달 발표된 ‘3대 메가 프로젝트’를 언급하며 “어떤 위기 속에서도 반도체 생산을 지속할 수 있는 국가 차원의 공급망 안전장치이자 글로벌 반도체 부족을 예방하기 위한 대한민국의 책임 있는 투자”라며 “반도체뿐 아니라 AI의 두뇌가 될 데이터센터와 현실에서 AI를 구현할 피지컬 AI를 연결해 글로벌 AI 생태계가 필요로 하는 핵심 인프라를 안정적으로 공급하는 세계적인 AI 허브를 구축할 것”이라고 밝혔다. 그러면서 “대한민국의 튼튼한 공급망을 기반으로 여러분이 더욱 과감하게 도전하고 글로벌 AI 혁명이 성공적으로 추진될 수 있도록 든든하게 뒷받침하겠다”고 약속했다.

이 대통령은 AI 시대에 대한민국이 세계적인 제조 경쟁력과 디지털 인프라, 역동적인 AI 생태계 등 특별한 강점을 갖고 있다며 “대한민국은 AI를 산업 현장과 공공서비스, 국민의 일상 전반에 가장 빠르게 확산시켜 새로운 수요와 시장을 창출하는 나라가 되겠다”고 말하기도 했다. 이어 “인공지능이 연구실과 디지털 공간을 넘어 제조공장과 도시, 물류 현장 곳곳에서 실제로 작동하는 글로벌 AI 테스트베드이자 생산 플랫폼이 되겠다”며 “대한민국이 구축한 AI 생산 플랫폼에서는 AI가 더욱 빠르게 개발되고 검증되며, 산업 현장에 폭넓게 적용될 것”이라고 했다.

이 대통령은 올해 말부터 ‘모두의 AI’ 프로젝트를 본격 추진할 계획이라고 밝히며 “국민의 일상은 물론 행정, 복지, 교육을 비롯한 공공서비스 전반에 AI를 적극적으로 활용해 세계에서 가장 역동적인 AI 시장을 만들어가겠다”고도 했다. 이어 “이것은 대한민국만의 성장이 아니라 글로벌 AI 생태계 전체의 성장을 이끄는 새로운 수요 기반이 될 것으로 확신한다”면서 “여러분의 기술과 아이디어를 가장 빠르게 현실로 구현할 수 있는 혁신과 투자의 무대로 대한민국을 선택해달라”고 호소했다.

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