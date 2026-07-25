이선정, 공황장애·공백기 딛고 재기 의지 밝혀...“그럴 수 있지”

배우 이선정이 오랜 공백기 동안 겪은 생활고와 심리적 어려움을 솔직하게 털어놓으며 다시 활동에 나서겠다는 각오를 밝혔다.

배우 이선정이 오랜 공백기 동안 겪은 생활고와 심리적 어려움을 솔직하게 털어놓으며 다시 활동에 나서겠다는 각오를 밝혔다. 이선정의 선정하기

24일 유튜브 채널 ‘이선정의 선정하기’에는 “이선정의 선정하기 EP. 01 | 더 이상 물러설 곳 없어요 엄마 식당에서 털어놓은 재기 의지”라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 이선정은 어머니가 운영하는 식당에서 앞치마와 고무장갑을 착용한 채 주방 일을 돕는 모습을 보여줬다. 그는 현재 일이 없는 기간에는 집에만 있기보다 어머니의 식당을 도우며 시간을 보내고 있다고 설명했다. 그는 고무장갑을 낀 채 “고무장갑 섹시하지 않나”고 유쾌한 모습을 보였다.

주문이 들어오자 직접 국수를 삶고 무거운 조리 도구를 옮기는 등 능숙하게 일하는 모습도 공개됐다. 그는 처음에는 서빙만 하려고 했지만 결국 국수 삶기와 설거지까지 맡게 됐다고 말했다.

이어 그는 “푹 쉬었다”며 2년 동안 배우 활동을 거의 하지 못했다고 밝혔다. 또 그동안은 과거에 모아둔 돈으로 생활을 이어왔지만 이제는 여유 자금이 거의 남지 않은 상황이라고 전했다. 그는 “전에 모아두었던 돈을 가지고 썼는데 지금은 거의 바닥이다”고 설명했다.

또 일을 하지 못하는 시간이 길어질수록 허탈함과 상실감이 더욱 크게 다가왔다고 고백했다.

그는 “몸에서 내 열정이 깨어났다”고 언급했다.

이선정은 과거 결혼과 이혼 이후 힘든 시간을 보냈던 경험도 언급했다. 그는 교제한 지 45일 만에 결혼했지만 결혼 생활은 4개월 만에 끝났고, 당시 극심한 정신적 충격을 겪었다고 회상했다. 그 시기에는 삶을 포기하고 싶을 만큼 힘들었고 공황장애 증상도 심하게 나타났다고 밝혔다.

그렇지만 시간이 지나고 무뎌지면서 “그럴 수 있지”라는 생각이 들었다고. 그는 “이혼했다고 지금은 흠도 아니고 요즘은 약간 움츠렸던 내 자신이 앞으로 나아가고 싶다”고 덧붙였다.

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