李 대통령, 젠슨 황·샘 올트먼 등 AI 리더들과 릴레이 면담…“韓 AI 프로젝트에 관심·투자 기대”

미국을 방문 중인 이재명 대통령이 24일(현지시간) 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)와 젠슨 황 엔비디아 CEO, 혹 탄 브로드컴 사장 겸 CEO, 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO 등 글로벌 인공지능(AI) 업계 핵심 경영자들과 잇달아 만났다. 이 대통령은 한국 AI 시장에 대한 글로벌 기업들의 관심과 투자를 당부했다.

이재명 대통령이 24일(현지 시간) 미국 샌프란시스코 더 미드웨이에서 열린 샌프란시스코 AI 서밋에서 발언을 하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 이날 오후 미국 샌프란시스코 시내의 한 호텔에서 올트먼 CEO와 면담을 갖고 “대한민국이 AI 중심으로 산업 재편을 해나가는 과정에서 (올트먼) 대표님이 이렇게 관심도 가져주고 투자도 결정해주셔서 대한민국 국민들로서는 참으로 기쁘고 기대도 아주 많이 갖고 있다”며 “‘3대 메가 프로젝트’는 정말 국가적 결단이라고 할 수 있는데 이 과정에서도 대표님께서 많이 참여해주시고 중요한 역할을 맡아주시길 부탁드린다”고 말했다. 이 대통령은 “대표님 덕분에 챗GPT도 열심히 잘 쓰고 있다”며 웃어 보이기도 했다.

올트먼 CEO는 “한국인과 한국 정부에 진심으로 감사드린다”고 화답하며 “한국 정부가 AI(분야)에서 보여주는 노력을 볼 때 세상에서 가장 중요한 나라 중 하나라고 생각한다”고 말했다. 올트먼 CEO는 “이 대통령이 보내준 리더십과 투자들을 다른 나라 리더들도 더욱 따라왔으면 좋겠고 진심으로 감사드린다”며 “많은 사람들이 고품질의 충분한 AI에 접근하는 것이 매우 중요한데, 한국은 3대 메가 프로젝트를 비롯한 AI 프로그램을 갖고 선도적인 모습을 보여주고 있다”고 평가했다.

이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 한 호텔에서 젠슨 황 엔비디아 CEO와 면담에 앞서 인사를 나누고 있다. 뉴스1

이 대통령은 올트먼 CEO와의 면담 후 곧바로 젠슨 황 CEO와의 면담도 진행했다. 이 대통령은 “전 세계가 정말 근본적인 변화를 앞두고 있는데 젠슨 황 대표가 제일 선두에 서 계신 것 같다”며 “대한민국도 새로운 미래, 정말 AI가 중심이 되는 지금과는 전혀 다른 세상을 열심히 준비하고 있는데 대표님께서 참으로 많은 도움이 되고 있다”고 말했다. 이 대통령은 “아시아태평양경제협력체(APEC) 때 약속해주신 대로 GPU 공급을 원활하게 해주신 덕에 우리가 준비되지 않은 상태에서 정말 빠르게 지금 변화하고 있다”며 “우리 정부가 1년쯤 지나면서 준비를 거쳐 3대 메가 프로젝트도 시작하고 AI가 중심이 된 새로운 사회를, 새로운 나라를 준비하고 있는데 우리 젠슨 황 대표께서 계속 큰 역할을 해주시길 기대하고 있다”고 했다. 이 대통령은 서울에서 열렸던 이른바 ‘치맥회동’을 언급하며 “저도 함께하고 싶었는데 좀 아쉬웠다”고 말하기도 했다.

젠슨 황 CEO는 “대통령께서 발표해주신 AI 네이티브 국가에 대한 비전이 대한민국에 대한 에너지를 부여했다고 생각한다”며 “프라이드치킨에서부터 삼겹살까지 제가 대한민국에서 느낄 수 있었던 에너지는 실로 놀라웠다. 한국 국민들 모두가 AI를 정말 좋아한다”고 말했다. 젠슨 황 CEO는 “SK그룹과 엔비디아는 오늘 양사 간의 비즈니스 파트너십을 발표할 것이다. 그 규모는 5000억 달러에 달한다”라며 “SK하이닉스, 삼성, 엔비디아는 칩 디자인과 메모리 디자인에 대한 파트너십을 진행한다”고 밝혔다. 또 “네이버에 대한 대규모 투자도 단행한다”며 “네이버는 아시다시피 한국의 선도적인 클라우드 회사”라고도 말했다.

이어 젠슨 황 CEO는 “저희는 함께 파트너십을 통해 한국에서의 확장뿐만 아니라 전 세계적인 확장을 지원할 예정”이라며 현대그룹과의 자율운행 제네시스 차량 개발 및 로보틱스 협력, LG그룹과의 발전 시스템 개발 등을 언급했다.

한국에서의 ‘AI 프런티어 랩’ 프로젝트도 언급했다. 그는 “엔비디아의 선도적인 역할을 하는 AI 연구원들이 캘리포니아에서 한국으로 이주할 계획”이라며 “코리아 AI를 구축하기 위해 카이스트와도 협력할 계획이고 대한민국에서 대한민국을 위한 대한민국 대규모언어모델(LLM)을 개발할 계획도 갖고 있다”고 말했다. 이어 “한국 대기업에서부터 스타트업, 연구개발까지 저희는 다양한 기업·조직들과 함께 파트너십을 구축하고 있다”며 “AI 네이티브 국가라는 이 대통령의 비전과 모두 일치하는 파트너십이다. AI 칩을 개발하는 것에서부터 피지컬 AI, AI 인프라 스트럭처까지 커버하는 개발 계획”이라고 덧붙였다. 그러면서 지금이 ‘대한민국의 황금시대’라고 해도 과언이 아니라고 평가했다.

이 대통령은 이에 화답해 “말씀하신 것처럼 대한민국은 AI에 관한 한, 또 AI 현실화에 관한 한 전 세계에서 가장 앞서가는 나라를 만들겠다는 각오를 갖고 있다”며 “인공지능 황금시대라고 명명해주셨는데 정말 맞는 표현으로 생각되고 이제 그 시대의 초입에 들어서는 것”이라고 말했다. 그러면서 “엔비디아와 젠슨 황 대표께서 대한민국이 AI 황금시대로 진입하는 데 지금까지 정말 큰 역할을 해주셨지만 앞으로는 더 중심적인 역할을 해줄 것으로 믿고 기대한다”고 덧붙였다.

이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 혹 탄 브로드컴 최고경영자(CEO)와 면담에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 연합

뒤이어 진행된 혹 탄 CEO와의 면담에서는 이 대통령은 “우리 대한민국은 AI 분야에 대대적인 투자를 결정하고 기업들과 협업해 완전히 새로운 차원의 준비를 하고 있다”며 “혹 탄 대표께서도 한국에 관심을 많이 갖고 계시고 한국 기업들과 협업도 많이 하고 계신 것으로 아는데, 앞으로도 우리 대한민국의 AI 생태계 조성에 대해 많은 역할을 부탁한다”고 말했다. 이어 “요즘은 AI의 산업 생태계 조성이 일정한 산업 조성과는 완전히 다른, 규모나 내용에 있어 엄청난 국가적 역할도 필요하고 또 기업 간의 협업도 과거와는 완전히 차원이 다른 것 같다”며 “브로드컴이 대한민국의 AI 생태계 조성에서 정말로 많은 역할을 해주시길 기대하고 대한민국이 전 세계에서 가장 앞서나가는 AI 선도국가가 될 수 있도록 많이 도와주시기 바란다”고 했다.

혹 탄 CEO는 “한국은 대기업 중심 사회임에도 중소기업이나 스타트업들이 창업해 (산업을 활성화하는 것이) 인상적이다”라며 한국의 ‘소버린 AI(자국 주도 AI)’ 등에 기여할 수 있어 기쁘게 생각한다고 밝혔다.

앞서 이 대통령은 이날 오전에는 아모데이 앤트로픽 CEO와도 면담을 갖고 “대한민국이 앞으로 AI 분야에 투자를 대대적으로 확대할 생각이기 때문에 앤트로픽의 특별한 관심과 투자, 기여를 기대한다”고 말했다.

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