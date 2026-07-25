신동, 위고비도 이긴 먹성…"1년간 배달 음식만 3000만원"

그룹 슈퍼주니어 신동이 1년간 배달앱에서 3000만원을 결제했다고 밝혔다.

24일 방송된 MBN·채널S 예능 프로그램 '전현무계획4'에는 신동이 게스트로 출연했다.

이날 전현무는 "오늘 코스는 신동 맞춤이다. '내일 죽는다면 오늘 꼭 먹고 싶은 음식'이라고 했던 메뉴"라고 소개했고, 신동은 망설임 없이 "제육"이라고 답했다.

곽튜브가 "주변에 형님의 식성을 정확히 아는 사람이 있냐"고 묻자 신동은 아무도 없다. 우리 엄마도 제 식성을 모른다"고 답해 웃음을 자아냈다.

이어 "생각보다 많이 먹지 않는데 비만 유전자는 진짜 있는 것 같다. 이렇게 셋이 먹어도 제가 제일 살이 많이 찔 것"이라고 말했다.

그러자 전현무는 "배달앱을 3개 쓴다고 들었다"고 말했고, 신동은 "다들 그 정도는 있는 거 아니냐"고 너스레를 떨었다.

그러면서 "한 번은 배달앱 하나에서만 1년 결제 금액이 3000만원 나온 적 있다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

모든 끼니를 배달 음식으로 해결한다는 신동은 체중 관리 비결도 공개했다.

그는 "살을 빼고 나니 유지를 위해 운동을 해야겠더라"며 "주말마다 아이스하키를 하고 있다"고 말했다.

한편 신동은 비만 치료제 위고비를 사용해 다이어트를 시작했지만 효과를 보지 못했고, 이후 생활 습관을 바꾸는 다이어트를 통해 5개월 동안 37㎏ 감량에 성공했다고 밝힌 바 있다.

<뉴시스>

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