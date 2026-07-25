“삼계탕·장어 반값에 톰과 제리 팝업까지”…중복 맞은 유통가 ‘주말 대전’

중복을 맞아 유통업계가 보양 먹거리 할인과 체험형 콘텐츠를 앞세워 주말 고객 잡기에 나섰다. 삼계탕과 장어, 전복 등 여름철 보양식부터 바캉스 패션, 캐릭터 팝업과 체험형 전시까지 가족 단위 고객을 겨냥한 행사가 이어진다.

롯데마트 제공

25일 업계에 따르면 롯데마트는 오는 29일까지 중복 맞이 할인전을 열고 보양 먹거리와 여름철 인기 상품을 할인 판매한다.

농축산물 할인지원 사업과 연계한 ‘상생통닭 백숙용’은 5592원, ‘영계’ 2종은 각각 3792원에 선보인다. ‘복시즌 훈제치킨 슬라이스’ 2종은 2개 이상 구매하면 개당 2000원을 할인한다.

수산 코너에서는 해양수산부의 ‘대한민국 수산대전’과 연계해 손질 민물장어와 완도 활전복, 국산 생새우 등을 20% 할인 판매한다.

행사카드로 결제하면 완도 활전복은 50%, 손질 민물장어는 20% 추가 할인받을 수 있다.

간편 보양식도 마련했다. ‘한마리 장어덮밥’은 5990원, ‘한판 훈제오리’는 1만3990원에 판매한다.

상온 삼계탕 전 품목은 중복 당일인 25일까지 행사카드 결제 시 15% 할인한다. ‘요리하다 강화섬계탕’과 ‘요리하다 국내산 통닭다리 삼계탕’은 엘포인트 회원에게 약 35% 할인 혜택을 제공한다.

롯데슈퍼도 오는 29일까지 ‘보양에 진심’ 행사를 열고 닭고기와 오리고기, 전복, 장어 등 보양 식재료를 할인 판매한다.

사과와 복숭아 등 제철 과일을 비롯해 냉면과 여름철 간편식도 행사가에 선보인다.

롯데백화점은 잠실 롯데월드몰 1층 아트리움 광장에서 오는 26일까지 ‘톰과 제리 한옥 대소동’ 팝업스토어를 운영한다.

조선시대로 시간여행을 떠난 톰과 제리를 주제로 꾸민 행사장에서는 한정판 굿즈를 포함한 상품 220여 종을 판매한다. DIY 키캡 키링 만들기와 스탬프 랠리 등 고객이 직접 참여할 수 있는 체험 행사도 마련했다.

롯데백화점은 국내 수제 맥주 제조사 오리지널 비어 컴퍼니(OBC)의 ‘베텔기우스 사워에일’도 단독 판매한다.

히비스커스와 오미자의 색과 풍미를 담은 제품으로, 롯데백화점 전용 ‘선셋 에디션’ 1500병을 한정 출시했다. 인천점과 미아점, 부산본점에서는 릴레이 팝업스토어를 운영한다.

본점 9층에서는 다음달 6일까지 K패션 편집숍 ‘하입투케이(hype2k)’ 팝업을 연다. 러브이즈트루와 애즈유아 등 국내 패션 브랜드 제품을 최대 30% 할인 판매한다.

신세계백화점은 오는 30일까지 강남점 5층에서 플리츠웨어 브랜드 ‘피네 플리츠’ 팝업스토어를 운영한다.

강남점 단독 블랙 시리즈를 포함한 전 상품을 최대 30% 할인 판매하고, 카카오톡 채널을 추가한 고객에게는 5% 추가 할인 혜택을 제공한다.

구매 금액에 따라 파우치와 가방 등 사은품을 증정하는 행사도 진행한다.

현대백화점은 여름방학과 휴가철을 맞아 와인용품 팝업과 가족 체험형 전시를 선보인다.

무역센터점은 오스트리아 와인글라스 브랜드 ‘리델’의 창립 270주년 기념 팝업스토어를 운영한다. 대표 와인잔 제품을 선보이고 행사 기간 매일 오후 1시부터 6시까지 핸드메이드 각인 서비스를 제공한다.

미아점에서는 다음달 2일까지 ‘한여름밤의 반딧불이 축제’를 개최한다. 곤충과 파충류를 가까이에서 관찰할 수 있는 체험형 전시와 도슨트 프로그램을 마련해 가족 단위 고객을 공략한다.

판교점 10층 토파즈홀에서는 다음달 17일까지 ‘쿠키런: 킹덤 아트 컬래버 프로젝트 특별전-위대한 왕국의 유산’을 운영한다.

전통 공예 장인들의 작품을 미디어아트로 재구성한 전시로, 관람객의 움직임에 반응하는 체험형 콘텐츠를 선보인다. 자개 키링과 아크릴 스탠드 등 관련 굿즈도 함께 판매한다.

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