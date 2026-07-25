“백숙용 닭 5592원”…중복 보양식 할인에 ‘시원한 팝업’까지

중복인 25일을 맞아 유통업계가 닭고기와 장어, 전복 등 보양식 할인전에 나섰다. 백화점과 쇼핑몰은 무더위를 피해 실내를 찾는 가족 단위 고객을 겨냥해 캐릭터 팝업과 미디어아트, 종이접기 전시 등 체험형 콘텐츠를 선보인다.

롯데백화점 제공

업계에 따르면 롯데백화점은 잠실 롯데월드몰 1층 아트리움 광장에서 26일까지 ‘톰과 제리 한옥 대소동’ 팝업스토어를 운영한다.

조선시대를 배경으로 톰과 제리의 추격전을 재현한 공간으로, 사진을 찍을 수 있는 포토존과 한정판 상품 판매존을 마련했다.

롯데백화점 본점 9층에서는 다음 달 6일까지 국내 패션 브랜드를 모은 프리미엄 편집숍 ‘하입투케이(hype2k)’ 팝업스토어를 연다. 본격적인 여름 휴가철을 앞두고 개성 있는 패션 상품을 선보인다.

신세계백화점은 강남점 5층에서 30일까지 플리츠웨어 브랜드 ‘피네 플리츠’ 팝업스토어를 운영한다.

원색을 활용한 여름 의류를 중심으로 강남점에서만 판매하는 ‘블랙 시리즈’ 등을 선보인다. 행사 기간 전 상품을 최대 30% 할인한다.

현대백화점 무역센터점은 지하 1층에서 26일까지 오스트리아 와인잔 브랜드 ‘리델’의 창립 270주년 기념 팝업 행사를 연다. 오후 1시부터 6시까지 구매 상품에 글자를 새겨주는 핸드메이드 각인 서비스도 제공한다.

판교점에서는 다음 달 17일까지 10층 토파즈홀에서 미디어아트 전시 ‘쿠키런: 킹덤 위대한 왕국의 유산 특별전’을 진행한다.

신세계프라퍼티가 운영하는 스타필드 수원에서는 26일까지 종이접기 유튜버 ‘기미로’ 김영웅 작가와 함께 ‘종이접기 페스티벌’을 연다.

아쿠아리움을 주제로 국내 작가 10명이 고래상어와 해파리, 갑오징어, 코코넛크랩, 가오리, 대게 등 해양생물을 종이로 구현했다. 한정판 색종이와 양면 금은박지, 난이도별 종이접기 서적도 판매한다.

롯데마트는 29일까지 닭고기와 장어, 전복 등 보양 먹거리와 제철 신선식품을 할인 판매한다.

정부의 농축산물 할인지원 사업과 연계해 ‘상생통닭 백숙용’을 5592원에, 영계 2종을 각각 3792원에 선보인다.

손질 민물장어와 완도 활전복, 국산 생새우 등은 ‘대한민국 수산대전’을 통해 20% 할인한다. 완도 활전복은 행사카드로 결제하면 50%, 손질 민물장어는 20%의 추가 할인 혜택을 받을 수 있다.

‘한마리 장어덮밥’은 5990원, ‘한판 훈제오리’는 1만3990원에 판매한다. 상온 삼계탕 전 품목은 25일까지 행사카드 결제 시 15% 할인한다.

이마트도 29일까지 생닭과 장어, 전복 등 보양식 관련 상품을 최대 50% 할인하는 ‘중복 대전’을 진행한다.

국내산 생닭인 ‘한마리 영계’는 3600원대, ‘토종 닭백숙’은 9700원대에 판매한다. 손질 민물장어와 완도 활전복은 신세계포인트를 적립하면 정상가의 절반에 구매할 수 있다.

SSG닷컴은 29일까지 ‘여름 간편식 페스타’를 열고 휴가지에서 먹기 좋은 음식과 여름 간식, 전국 맛집 간편식 등을 할인 판매한다.

행사 상품에 사용할 수 있는 15% 할인 쿠폰을 제공한다. 유료 멤버십인 쓱7클럽 회원에게는 최대 50% 할인 쿠폰을 무작위로 지급한다.

롯데온은 28일까지 식품과 생활·주방용품, 계절가전, 가구, 침구 등을 최대 50% 할인하는 ‘빅세이브마켓’을 진행한다.

반값 특가와 원플러스원(1+1) 상품을 선보이고, 품목별로 최대 20% 할인 쿠폰을 제공한다. 네이버페이로 결제하면 최대 10%를 즉시 할인받을 수 있다.

‘오늘의 특가’ 코너에서는 LG전자와 캐리어의 계절가전, 지누스와 파르페by알레르망의 여름 침구 등을 할인 판매한다.

11번가는 26일까지 ‘월간 카케어 7월호’ 기획전을 열고 여름 휴가철 차량 관리용품을 최대 20% 할인한다.

불스원 제품을 비롯해 에어컨 필터와 차량용 탈취제·방향제, 장거리 운전 때 사용할 수 있는 목 쿠션 등을 행사 상품으로 선보인다.

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