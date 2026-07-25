“낮엔 물폭탄, 밤엔 불꽃·귀신”…테마파크가 밤까지 붙잡는 이유

낮에는 쏟아지는 물을 맞고, 밤에는 머리 위로 떨어지는 듯한 불꽃을 감상한다. 해가 지면 저승사자와 도깨비가 등장해 관람객과 춤을 춘다.

서울랜드 제공

테마파크들이 한낮 물놀이에 야간 공연과 체험 프로그램을 결합하며 여름철 체류시간 늘리기에 나섰다. 뜨거운 낮에는 물을 활용해 더위를 식히고, 비교적 선선한 밤에는 불꽃쇼와 퍼레이드 등 볼거리를 집중적으로 배치하는 방식이다.

25일 업계에 따르면 서울랜드는 이번달 25일부터 다음달 17일까지 ‘서울랜드 썸머 불꽃축제’를 연다. 축제 기간 매일 오후 9시 지구별무대 야간 공연이 끝난 뒤 불꽃쇼가 펼쳐진다.

강이나 바다 건너편에서 불꽃을 바라보는 일반적인 축제와 달리 불꽃 발사 지점을 지구별무대 뒤편에 배치했다. 관람객과 불꽃 사이의 체감 거리를 좁혀 불꽃이 머리 위로 쏟아지는 듯한 장면을 연출한다.

서울랜드는 지난달 20일부터 물놀이와 납량특집, 야간 공연을 결합한 ‘2026 K-썸머 도파민 페스티벌’도 운영하고 있다. 전체 축제는 다음 달 31일까지 이어진다.

주말과 공휴일에는 연꽃분수 일대가 ‘귀신 놀이터’로 바뀐다. 저승사자와 구미호, 도깨비 등 전통 설화 속 존재를 재해석한 ‘K-귀신’ 캐릭터들이 관람객을 맞는다.

관람객이 무대에 올라 노래하는 ‘귀신 노래자랑’과 저승사자팀·처녀귀신팀이 함께하는 ‘K-귀신 랜덤플레이댄스’도 진행된다. 단순히 공연을 관람하는 데 그치지 않고 관람객이 직접 노래와 춤에 참여하는 방식이다.

도깨비 독각과 두억시니 등 캐릭터를 만날 수 있는 팝업존과 미로 탈출 체험도 마련했다. 증강현실(AR) 기술로 귀신 캐릭터 모바일 포토카드를 만드는 ‘반려귀신 분양소’도 운영한다.

낮에는 물놀이 콘텐츠가 중심을 이룬다. ‘워터워즈: 해적단’에서는 해적단과 관람객이 물총 대결을 벌인다. 공연 중 사용하는 물의 양은 약 100톤에 이른다. ‘K-뮤직 워터팝’에서는 음악과 춤, 물대포가 어우러진 공연을 선보인다.

물놀이 시설 ‘크라켄 아일랜드’에는 바닥분수와 워터 스프레이, 물대포 등을 설치했다. 공연을 보지 않더라도 자유롭게 물놀이를 즐길 수 있도록 했다.

에버랜드는 지난달 19일부터 다음달 30일까지 ‘워터 페스티벌’을 운영한다.

올해 새롭게 선보인 ‘워터팡팡 어드벤처’는 약 830㎡ 규모의 복합 물놀이 체험 공간이다. 자이언트 워터버킷과 워터터널을 비롯해 물총으로 과녁을 맞히거나 공을 골인시키는 체험형 게임을 배치했다.

음악과 댄스, 워터캐논을 결합한 관람객 참여형 공연도 진행한다. 에버랜드는 낮 시간 물놀이와 함께 야간 퍼레이드, 불꽃쇼, 조명으로 꾸민 정원 등 밤 시간대 콘텐츠를 강화했다.

지난달 12일부터 30일까지는 사파리월드에서 ‘썸머 나이트 사파리’를 한정 운영했다. 사자와 호랑이, 불곰 등 밤에 활동성이 높아지는 맹수를 가까이에서 관찰하는 프로그램이다.

에버랜드에 따르면 운영을 시작한 뒤 열흘 동안 약 3만명이 이용했다. 그동안 주로 가을에 선보였던 야간 사파리를 올해는 여름 초입으로 앞당겼다. 한낮 더위를 피해 저녁 시간대에 테마파크를 찾는 수요를 겨냥한 것이다.

롯데월드 어드벤처 부산도 지난달 19일부터 다음 달 30일까지 ‘워터 스플래시! 낭만 해적단의 습격’을 진행한다.

가든스테이지 광장에는 약 100평 규모의 물총 서바이벌 공간 ‘워터그라운드’를 조성했다. 관람객들은 해적단과 팀을 이뤄 물총 대결과 각종 임무에 참여한다.

오후에는 물대포를 동원한 쿨링 퍼레이드가 진행된다. 저녁에는 해적단을 주제로 한 야간 퍼레이드와 공연이 이어진다. 네온 의상과 조명, 워터캐논 등을 활용해 낮의 물놀이 분위기를 밤까지 이어간다.

올여름 테마파크들의 공통 전략은 시간대별 콘텐츠 분리다. 낮에는 물놀이로 더위를 피하게 하고, 밤에는 불꽃과 퍼레이드, 동물 관찰, 공포 체험 등 비교적 오래 머물러야 즐길 수 있는 프로그램을 배치했다.

관람객이 직접 물총을 쏘고 춤을 추거나 미로를 빠져나오는 참여형 콘텐츠도 늘었다. 놀이기구 중심이던 테마파크의 여름 경쟁이 ‘낮부터 밤까지 얼마나 다양한 경험을 제공하느냐’로 옮겨가고 있다.

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