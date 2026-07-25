이장원 , 100세 할아버지 '장수 식단' 공개…"10년째 이 식단"

가수 이장원이 100세 할아버지의 건강 비결로 10년째 이어온 아침 식단을 공개해 관심을 모으고 있다.

지난 21일 방송된 SBS 예능 프로그램 동상이몽2-너는 내 운명에서는 이장원·배다해 부부의 일상이 공개됐다. 이날 배다해는 함께 생활하는 시할아버지를 위해 삶은 달걀과 고구마, 양상추, 치즈, 제철 과일을 준비하고 토마토·파프리카·브로콜리를 갈아 만든 채소 음료를 곁들였다.

이장원은 "새로운 건강식"이라며 "아버지가 SNS를 참고해 만든 건강 식단"이라고 소개했다. 할아버지는 이 식단을 약 10년 동안 꾸준히 유지해왔다고 한다. 식사 전 채소 음료를 마신 뒤 삶은 달걀과 채소 등을 먹으며 신문을 읽는 모습에 출연진들은 "정말 정정하시다"며 감탄했다.

이처럼 단백질과 채소, 과일을 골고루 섭취하는 식단은 실제 공신력 있는 보건기관에서도 건강한 식사 형태로 권장된다.

미국 국립보건원(NIH) 식이보충제국(ODS)이 2022년에 공개한 콜린에 대한 사실에 따르면 달걀은 콜린이 가장 풍부한 대표 식품 가운데 하나다. 콜린은 세포막을 구성하고 신경전달물질인 아세틸콜린 생성, 지방 대사와 간 기능 유지에 중요한 필수 영양소다.

토마토와 파프리카, 브로콜리를 함께 갈아 만든 채소 음료 역시 다양한 항산화 영양소를 공급한다. NIH가 2025년 업데이트한 비타민C에 대한 사실에서는 비타민C가 강력한 항산화 작용을 하며 콜라겐 생성과 면역 기능 유지, 상처 회복에 중요한 역할을 한다고 설명한다.

브로콜리의 건강 효과도 잘 알려져 있다. 미국 국립암연구소(NCI)가 2011년 게시한 십자화과 채소와 암 예방 자료에 따르면 브로콜리와 양배추, 케일 등 십자화과 채소에는 글루코시놀레이트가 들어 있으며 씹거나 자르는 과정에서 설포라판 등 생리활성 물질로 전환된다. 다만 NCI는 동물실험에서는 긍정적인 결과가 있었지만 사람을 대상으로 한 연구에서는 결과가 일관되지 않아 암 예방 효과를 단정하기에는 추가 연구가 필요하다고 설명했다.

토마토에 풍부한 라이코펜도 대표적인 항산화 성분이다. NCI의 라이코펜 자료에서는 라이코펜을 토마토 등에 많이 들어 있는 카로티노이드계 항산화 색소로 소개한다. 활성산소로 인한 세포 손상을 줄이는 데 도움을 줄 수 있지만 특정 질환 예방 효과에 대해서는 충분한 근거가 확보되지 않았다고 설명한다.

식단 전체의 구성도 건강한 식사 원칙과 비슷하다. NIH 산하 국립심장·폐·혈액연구소(NHLBI)는 2025년 업데이트한 심장 건강에 좋은 식품 안내와 DASH 식단에서 채소와 과일, 통곡물, 콩류, 견과류, 저지방 유제품, 생선 등을 충분히 섭취하고 포화지방과 나트륨, 첨가당은 줄이는 식사법을 권장한다.

다만 전문가들은 모든 사람에게 같은 식단이 적합한 것은 아니라고 조언한다. NIH 산하 국립당뇨병·소화기·신장질환연구소(NIDDK)의 만성콩팥병 성인을 위한 건강한 식사에서는 신장 기능이 저하된 사람은 토마토와 브로콜리, 고구마처럼 칼륨이 많은 식품을 과도하게 섭취할 경우 혈중 칼륨이 높아질 수 있어 의료진의 상담에 따라 섭취량을 조절해야 한다고 안내한다. 또한 견과류나 엑스트라버진 올리브오일 등 불포화지방을 적절히 곁들이면 영양 균형을 맞추는 데 도움이 될 수 있다.

<뉴시스>

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