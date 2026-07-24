[인류는 왜 영성을 찾는가— 세계사를 움직인 15인의 영성] <12> 라마크리슈나(Ramakrishna)-“모든 종교는 같은 산을 오르는가”

각각의 종교는 서로 다른 길인가, 아니면 같은 곳을 향하는 다른 이름인가. 19세기 인도는 식민 지배와 전통 종교 질서가 동시에 흔들리던 시대였다. 서구의 합리주의와 기독교 선교가 유입되고, 힌두교 내부에서도 개혁 운동이 확산되면서 종교적 긴장은 점점 고조되고 있었다. 이러한 격변 속에서 독특한 영적 체험을 중심으로 등장한 인물이 라마크리슈나다. 라마크리슈나(Ramakrishna)는 1836년 인도 동부의 벵골 지역, 오늘날 콜카타 인근에서 태어났다. 벵골은 갠지스강 하류와 벵골만이 만나는 비옥한 지역으로, 오래전부터 인도의 문화와 종교가 활발히 꽃핀 곳이다. 그는 힌두교 전통 안에 있었지만, 철저히 ‘체험 중심의 신비가’였다. 그에게 종교는 살아 있는 경험이었고, 신은 인간 의식 속에서 직접 ‘만날 수 있는 실재’였다. 가장 독특한 특징은 다양한 종교 수행을 실제로 체험하려 했다는 점이다. 힌두교 여러 전통 수행뿐 아니라, 일정 기간 무슬림처럼 생활하며 이슬람식 기도와 금욕을 실천했고, 기독교 묵상에도 몰입했다. 그는 종교를 머리로 이해하기보다 몸으로 살아 보려 했다.

인도 영화 ‘비베카난다’(Swami Vivekananda, 1998) 공식 포스터. 영화에는 주인공 비베카난다와 그의 스승 라마크리슈나가 함께 등장한다. 특히 라마크리슈나 역은 인도의 인기 배우 미툰 짜끄라보티가 맡아 열연했으며, 평단의 극찬을 받았다. 출처: Wikimedia Commons

◆종교를 몸으로 살아 보다

그 결과 그는 하나의 결론에 도달했다. “길은 다르지만 도착지는 하나다.” 이 경험에서 나온 핵심 비유가 바로 유명한 “모든 종교는 같은 산을 오르는 다른 길이다.”였다. 이 비유는 이후 ‘종교 간 대화(interfaith dialogue)’의 상징적 표현으로 널리 인용되었다. 그의 핵심 메시지는 단순하다. 종교는 경쟁하는 체계가 아니라, 서로 다른 언어로 표현된 하나의 경험이라는 것이다.

라마크리슈나는 체계적인 교리를 구축하기보다 사람들의 영적 변화를 중시했다. 그의 사상은 ‘진리를 향한 다양한 체험 방식’으로 재해석된다. 즉, 종교는 정답 경쟁이 아니라 진리에 접근하는 서로 다른 경로라는 관점이라는 것이다. 그는 생전에 종파 통합을 조직적으로 시도한 인물은 아니지만, 자신의 수행 경험 속에서 “여러 종교의 신(神)에 대한 체험은 궁극적으로 하나로 수렴된다”는 결론에 도달했다. 그래서 그는 초종파적 영성, 종교다원주의적 사유의 상징으로 회자된다.

라마크리슈나는 생전에 벵골 지역의 신비 수행자로 활동했다. 그는 다카네스와르 칼리 사원을 중심으로 소규모 제자들과 함께 영적 체험을 공유했다. 1886년 사망 이후, 제자들은 그의 가르침을 기록하고 수도원을 설립하며 운동으로 발전시켰다. 이 과정에서 ‘라마크리슈나 운동’이 형성된다.

그의 대표적 제자는 스와미 비베카난다로, 스승인 라마크리슈나의 사상을 서구에 소개하며 세계적 확산의 계기를 만든 인물이다. 라마크리슈나의 체험 중심 영성을 가장 잘 보여주는 일화가 있다. 젊은 시절의 비베카난다가 그를 찾아와 “선생님은 하나님을 보셨습니까?”라고 묻자, 라마크리슈나는 조금도 망설이지 않고 “그렇다. 나는 그대를 보는 것보다 더 분명하게 보았다. 그리고 그대도 볼 수 있다.”고 대답했다. 철학적 논증 대신 자신의 체험을 확신에 찬 언어로 전한 이 한마디는 비베카난드의 삶을 바꾸었고, 훗날 그는 스승의 사상을 세계에 전하는 가장 중요한 제자가 되었다.

라마크리슈나 사상이 세계로 확산되는 결정적인 계기는 비베카난다의 1893년 세계종교회의 연설이었다. 이 종교회의는 미국 시카고 만국박람회의 부대 행사로 열렸는데, 세계 최초의 본격적인 종교 간 대화 모임으로 알려져 있다. 이후 1993년에는 시카고에서 100주년 기념 회의가 열렸고, 오늘날에도 세계 각국에서 3~5년 주기로 이어지고 있다. 비베카난다는 스승에 대한 강렬한 확신을 품고 1893년 세계종교회의 연단에 섰고, 이를 계기로 라마크리슈나의 사상은 서구 지성계에 널리 알려지며 종교 간 공존 담론에 큰 영향을 미치게 된다. 비베카난다는 스승이 체험한 영적 신비를 철학적으로 해석하고 확장하는 데도 온 힘을 쏟았다. 이후 라마크리슈나의 대화록과 전기가 영어로 정리·번역되면서 비교종교학과 종교다원주의 논의의 중요한 참고 자료가 되었다.

◆“나는 하나님을 보았다”

“진리는 하나다. 현자들은 그것을 여러 이름으로 부를 뿐이다.” “모든 종교는 하나의 신에게 이르는 길이다.” “신을 본 사람은 더 이상 의심하지 않는다.” “신은 모든 인간의 마음 안에 머문다.” “세상에 신이 아닌 것은 없다.” “신은 어머니처럼, 아버지처럼, 혹은 연인처럼 다가온다.” “신을 향한 사랑이 가장 강한 수행이다.” “순수한 마음이면 신은 반드시 드러난다.” “나는 어머니 신 ‘칼리(Kali)’를 살아 있는 존재로 보았다.” 라마크리슈나의 말은 이렇듯 짧고 비유적이며, 대부분 직접 체험에서 나온 확신의 언어였다. 그에게 신은 특정 종교 안에 갇히지 않았고, 모든 존재 안에 내재한 실재였다. 그래서 종교의 차이는 본질이 아니라 표현의 차이로 이해된다.

그의 수행 경험 중 하나는 힌두 여신 칼리와의 깊은 영적 체험이었다. 칼리는 힌두교의 대표적인 여신으로 파괴와 창조, 죽음과 생명을 함께 상징한다. 그는 칼리를 상상 속 존재가 아닌 살아 있는 실재로 경험했다고 전해진다. 라마크리슈나는 몇 달 동안 아무리 기도해도 칼리가 나타나지 않자 절망하여 사원에 있던 칼을 집어 들고 목숨을 끊으려 했다. 바로 그 순간 그는 온 세상이 빛으로 가득 차는 강렬한 신비 체험을 했다고 전해진다. 이 경험은 그가 평생 “나는 하나님을 보았다”고 확신 있게 말한 배경이 됐다.

이후 이슬람 수행에서는 형상이 없는 하나의 신성을, 기독교 명상에서는 사랑으로 다가오는 인격적 신성을 각각 체험하게 된다. 이 다양한 경험을 통해 라마크리슈나의 영성은 교리에 머물지 않고, 직접적인 ‘체험 보고’와 ‘통합 감각’에 방점을 찍는다. “경험되는 방식은 다르지만, 도달하는 실재는 하나다”가 그의 확신이었다.

사실 “신은 하나”라거나 “진리는 하나”라는 생각은 이전에도 있었다. 인도 전통에도 유사한 사상이 존재했고, 철학적으로도 일원론적 사유가 있었다. 종교 간 유사성에 대한 관찰도 오래전부터 지속되었다. 하지만 라마크리슈나의 특징은 그것을 이론이 아니라 철저한 체험의 언어로 말했다는 점이다.

그의 말이 특별히 화제가 된 이유는 당시의 시대적 상황과 맞물려 있다. 19세기 인도는 힌두교 내부의 분화와 갈등, 이슬람과 힌두교의 긴장, 서구 기독교 선교의 확산, 식민지 지식 체계의 유입 등으로 혼란해지면서 각각의 종교가 심하게 충돌하는 시대였다. 이때 그의 메시지는 “왜 싸우는가, 본질은 하나다”라는 엄중한 울림을 던진 것이다.

기존의 종교 담론은 대체로 “내 종교가 옳고, 다른 종교는 그르다”는 대립 구조 위에 서 있었다. 진리를 가장 정확하게 소유한 종교가 바로 자신들의 종교라는 전제가 깔려 있었던 것이다. 이런 틀 안에서는 종교 간 차이가 ‘진리와 오류의 구분’으로 해석되기 쉽다.

◆갈등을 넘어 하나의 진리로

반면 라마크리슈나는 이 구조 자체를 다른 방식으로 바꿔 이해했다. 그는 종교를 서로 다른 경험 방식으로 보고, 신은 이름만 다를 뿐, 하나의 동일한 실재로 본 것이다. 종교 간의 차이는 진리의 우열이 아니라, 그 실재에 접근하는 언어와 경로의 차이일 뿐이다. 같은 산을 오르지만, 길이 다를 뿐이라는 이 관점은 당시로서는 상당한 충격으로 받아들여졌다. 종교를 경쟁 관계가 아니라 공통의 영적 경험 구조로 바라보게 만들었기 때문이다.

라마크리슈나의 이러한 사상은 종교학에서 활발하게 연구되었다. 주요 관심사는 종교다원주의의 초기 사례, 신비 체험의 보편 구조, 비교종교학적 해석 가능성 등이다. 이 밖에도 철학, 신학, 종교심리학 등에서 진리의 단일성 주장이나 종교 간 대화 모델로 지속해서 다루어지고 있다.

하지만 이러한 통합적 관점은 동시에 중요한 의문도 남긴다. 모든 종교 경험을 하나의 실재로 묶어 설명할 수 있는가 하는 문제다. 종교마다 강조하는 신관, 인간 이해, 구원 개념, 윤리 체계는 단순한 표현의 차이를 넘어 실제 내용상의 본질적인 차이를 포함하고 있기 때문이다. 또한 역사적으로 종교 갈등은 단순한 오해나 언어 차이만으로 발생한 것이 아니라 권력과 제도, 교리, 공동체 정체성이 복합적으로 얽혀 나타난 경우가 많았다.

그럼에도 라마크리슈나의 메시지는 여전히 강력하다. 인간의 영적 경험이 갈등을 넘어 하나의 방향성을 가질 수 있음을 보여주는 중요한 토대이자 자산이기 때문이다. 그는 종교를 ‘다양한 방식으로 하나의 진리를 경험하는 길’로 보았고, “모든 종교는 같은 산을 오르는 다른 길”이라는 관점을 제시함으로써 인류 종교 이해의 지평을 한 차원 확장한 인물로 높이 평가받고 있다.

[인류는 왜 영성을 찾는가—세계사를 움직인 15인의 영성] 목차

<1> 모세-“노예 민족에게 법과 신을 준 사람”

<2> 공자-“혼란한 시대, 인간의 질서를 묻다”

<3> 노자-“세상을 거슬러 흐르지 말라”

<4> 석가모니-“인간의 고통을 정면으로 바라본 사람”

<5> 조로아스터-“선과 악의 전쟁은 어디서 시작됐는가”

<6> 예수-“사랑은 어떻게 세계를 바꾸었는가”

<7> 무함마드-“신앙은 공동체를 어떻게 조직하는가”

<8> 성 아우구스티누스-“인간 내면에도 제국은 존재한다”

<9> 토마스 아퀴나스-“신과 이성은 화해할 수 있는가”

<10> 마르틴 루터-“양심은 교황보다 강한가”

<11> 존 웨슬리-“대중 속으로 들어간 종교”

<12> 라마크리슈나-“모든 종교는 같은 산을 오르는가”

<13> 달라이 라마 14세-“인간은 증오 없이 저항할 수 있는가”

<14> 문선명·한학자-분열된 인류는 다시 한 가족이 될 수 있는가

<15> 간디-“정치는 영혼을 가질 수 있는가”

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