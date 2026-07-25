우리금융, 동양생명 완전자회사 편입… 2분기 순익은 역대 두번째인 1조46억

우리금융그룹의 동양생명 자회사 편입이 우리금융 이사회에서 최종 승인됐다.

우리금융 이사회는 24일 우리금융의 동양생명 완전 자회사 편입을 위한 포괄적 주식교환을 승인했다. 주식 교환일은 8월11일이며, 8월31일 우리금융지주 신주가 상장될 예정이다.

동양생명 본사 사옥. 뉴시스

동양생명은 8월3일까지 주식매수청구 기간을 거친다. 동양생명이 유가증권시장에서 상장폐지되면 동양생명은 우리금융지주의 완전자회사로 편입된다.

이날 우리금융 이사회에 앞서 동양생명도 오전 임시주주총회를 열고 주식교환 승인 건을 의결했다. 의결권 있는 발행주식 총수 기준으로 찬성률은 79.9%, 의결권 행사한 주식수 기준으로는 찬성률 93.6%를 기록해 원안 가결됐다. 앞서 일부 소액주주들이 주식교환 비율 산정을 두고 반발하자, 동양생명은 2차례 간담회를 열고 산정 근거를 설명했다.

우리금융지주도 이달 초 반대 주주에게 부여하는 주식매수 청구권 행사가격을 기존 8505원에서 10% 할증한 9356원으로 상향했다. 주식교환 비율은 동양생명 1주당 우리금융지주 0.2521056주다. 교환가액은 우리금융지주 3만4589원, 동양생명의 교환가액은 8720원이다. 우리금융이 제출한 증권신고서는 금융감독원 승인으로 지난 16일 효력이 발생했다.

한편 우리금융지주는 올해 2분기 순이익이 1조46억원으로, 작년 동기보다 7.4% 증가했다고 이날 공시했다. 지난해 3분기(1조2440억원)에 이어 분기 기준 역대 두 번째 규모다. 2분기 기준으로는 역대 최대라고 우리금융은 밝혔다. 올해 1분기(6043억원)보다는 순이익이 66.2% 증가했다. 상반기 누적 순이익은 1조6090억원으로 작년 동기보다 3.7% 늘었다. 상반기 순이익 중 비은행 부문 기여도가 22.3%로 작년(6.9%)의 3배 이상으로 확대됐다.

이날 우리금융 이사회는 2분기 배당금을 전 분기와 같은 주당 220억원으로 결정했다. 분기 배당금은 비과세 배당으로 지급될 예정이다. 아울러 하반기에 1500억원 규모의 추가 자사주 매입·소각을 결정했다. 이에 따라 올해 연간 자사주 매입·소각 규모는 총 3500억원으로, 그룹 출범 이후 역대 최대라고 그룹은 밝혔다.

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