신동화 구리시장, ‘시민 공감 로드체킹’ 시작…3주간 시범운영

경기 구리시가 민선 9기 출범을 맞아 시민들의 목소리를 직접 듣는 ‘시민공감 로드체킹’을 시작했다. 3주간의 시범운영을 거쳐 정례 사업으로 정착시킬 계획이다.

경기 구리시가 지난 23일 장자호수공원을 찾아 ‘시민공감 로드체킹’ 을 처음으로 진행했다. 시는 3주간 시범운영을 거쳐 정례사업으로 정착시킬 계획이다. 구리시 제공

신동화 구리시장은 지난 23일 시민의 대표적인 휴식 공간인 장자호수공원을 찾아 첫 현장 점검을 진행했다. 이번 점검은 공원 내 각종 편의시설과 산책로의 안전 상태를 살피고 골목상권의 이용 환경을 종합적으로 확인하기 위해 마련됐다.

이 자리에서 신 시장은 시민들이 공원을 찾으며 일상에서 문화예술을 즐길 수 있도록 장자호수공원 잔디광장과 장미광장 일대를 ‘조각 정원(조각공원)’으로 조성하는 방안을 적극적으로 검토하라고 지시했다.

이와 함께 공원 주차장과 편의시설 개선, 공원 환경 정비, 문화·휴식 공간 확충 등 현장에서 확인된 다양한 생활 밀착형 현안도 면밀히 검토해 시정 운영에 적극적으로 반영할 방침이다.

신 시장은 “행정의 답은 언제나 현장에 있다”며 “이번 시범운영을 통해 현장의 목소리를 세심하게 살피고 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 실질적인 변화와 개선을 신속하게 만들어 가겠다”라고 말했다.

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