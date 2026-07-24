"트럼프, 이라크 중재 거쳐 휴전 제안…이란 거부해"

도널드 트럼프 미국 대통령이 이라크의 중재를 통해 이란에 휴전을 제안했으나 이란이 이를 거부했다고 미 일간 뉴욕타임스(NYT)가 23일(현지시간) 보도했다.



익명을 요구한 이란, 이라크 당국자들에 따르면 이란은 이날 테헤란을 방문한 알리 알자이디 이라크 총리를 통해 트럼프 대통령의 휴전 제안을 전달받았으나 이를 거절했다.

도널드 트럼프 대통령. EPA연합뉴스

미국이 내놓은 휴전안이 구체적으로 어떤 내용인지는 알려지지 않았다.



다만 이란 정부는 호르무즈 해협 통제권을 둘러싼 의문이 해소되지 않은 상황에서는 잠정 합의에 관심이 없다는 입장이라고 이란 당국자들이 전했다.



이런 상황은 미국이나 이란 당국에서는 공식적으로 언급하지 않고 있다.



다만 이란 현지 매체는 알자이디 총리를 포함한 이라크 고위급의 테헤란 방문에 관해 회담 일정 위주로 보도하고 있다.



이들 매체는 알자이디 총리가 대표단을 이끌고 테헤란을 방문했으며, 마수드 페제시키안 이란 대통령, 모하마드 갈리바프 의장, 아바스 아라그치 외무 장관을 만났다고 보도했다.



이 자리에서 알자이디 총리는 앞서 워싱턴DC 방문에 따른 "견해와 소감"을 공유했다고 아라그치 장관은 이란 국영 TV에 밝혔다.



그러면서 이미 이란과 미국 사이에는 충분한 중재자들이 있는 상황이라고 아라그치 장관은 선을 그었다.



그는 "문제는 메시지 전달이 아니다"라면서 "문제는 비논리적이고 탐욕스러우며 통제적인 미국의 시각"이라며 강경한 입장을 고수했다.

알리 알자이디 이라크 총리(왼쪽)이 마수드 페제시키안 이란 대통령과 23일(현지시간) 테헤란에 있는 대통령궁에서 양자 협력 합의 체결 후 담소를 나누고 있다. EPA연합뉴스

앞서 알자이디 이라크 총리는 지난 14일 백악관을 방문해 트럼프 대통령과 회담했다.



당시 트럼프 대통령이 이라크 중재로 휴전안을 전달했는지 여부는 구체적으로는 알려지지 않았다.



다만 이후 로이터 통신은 익명의 이란 고위 당국자를 인용해 중재국들이 이란에 미국과의 열흘 휴전안을 전달했다고 20일 보도했다.



이런 동향은 트럼프 대통령이 이날로 13일째 이란을 상대로 공습을 이어가며 지난달 성사된 종전 양해각서(MOU)에서 이탈해 전면전 가능성까지 만지작대는 상황에서 수면 위로 드러난 것이다.



이런 상황과 맞물려 트럼프 대통령의 이란에 대한 인내심이 바닥났으며, 외교적 해결에 회의적이라는 당국자 전언이 흘러나오고 있다.



미 일간 월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면 최근 백악관 집무실(오벌 오피스)에서 열린 한 회의에서 트럼프 대통령이 이란 지도부를 향해 "인간 쓰레기들" "미치광이들"이라는 원색적 욕설을 퍼부었다고 한 참석자가 전했다.



2월 28일 이란을 공습하며 시작한 전쟁이 5개월째로 접어들면서 당초 예측과 달리 장기화하는 데 트럼프 대통령이 갈수록 답답함을 느끼고 있다는 것이다.



특히 오는 11월 중간 선거를 앞두고 트럼프 참모진 사이에서는 물가 상승, 지지율 하락, 미군 전사자 속출 등이 공화당 표심을 깎아 먹는 것으로 우려하고 있다고 WSJ은 전했다.

<연합>

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