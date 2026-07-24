경주 38.8도·대구 36.1도 ‘펄펄’… 포항·경주 폭염중대경보 [날씨]

경북 포항과 경주에 폭염중대경보가 발령되는 등 24일 대구와 경북에 찜통더위가 지속되고 있다.

대구지방기상청에 따르면 이날 오후 2시 현재 기온은 경주 38.8도, 대구 36.1도, 구미 35.8도, 상주 34.1도, 포항 33.6도, 안동 33.5도다.

연일 폭염이 이어지는 24일 대구 달서구 이월드를 찾은 시민들이 놀이기구를 즐기며 더위를 식히고 있다. 뉴시스

자동기상관측장비(AWS) 측정 낮 최고기온은 포항 기계 38.1도, 경주 황성 38.4, 경주 탑동 37.7도를 기록했다.

이날 오후 2시를 기해 포항과 경주 남부, 경주 중북부에는 폭염중대경보가 발효됐다.

구미 등 22곳에는 폭염경보가 발효된 상태다.

대구지방기상청은 북태평양고기압 영향으로 고온 다습한 남서풍이 지속해서 유입되면서 대구와 경북 남부지역을 중심으로 기온이 상승했다고 밝혔다.

대구기상청은 오후부터 저녁 사이에 대구, 경북 내륙, 경북 북동산지에 돌풍과 천둥·번개를 동반한 5∼40㎜의 소나기가 내리겠다고 예보했다.

기상청 관계자는 "폭염중대경보나 폭염경보가 발효된 만큼 야외활동을 자제해야 한다"고 말했다.

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