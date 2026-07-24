남주혁, 서울아산병원에 1억 기부…누적 기부금 5억원

배우 남주혁이 꾸준한 선행을 이어가고 있다.

24일 소속사 페이블컴퍼니에 따르면 남주혁은 올해도 서울아산병원에 1억 원을 기부했다. 이로써 서울아산병원에 전달한 누적 기부금은 총 5억 원으로 늘어났다.

이번 기부금은 소아·청소년 환자를 위한 진료 시설 및 의료 환경 개선을 비롯해 의료진의 연구와 교육, 소아 중증 환자의 재택 치료 및 완화 의료, 환아와 가족을 위한 정서 지원과 통합 케어 등 어린이병원의 다양한 의료 환경 개선 및 환아 지원 사업에 사용될 예정이다.

남주혁은 2018년부터 서울아산병원과 인연을 이어오며 꾸준한 나눔을 실천해왔다. 특히 매년 기부를 이어오며 소아 환자와 가족을 위한 의료 환경 개선에 힘을 보태고 있어 의미를 더하고 있다.

이뿐만 아니라 남주혁은 장학금의 도움으로 학업을 이어갔던 자신의 경험을 바탕으로 모교인 수원 수일고등학교에 장학금 3000만 원을 기부했으며, 산불 피해 이웃을 위한 성금 기부 등 도움이 필요한 곳에 꾸준히 온정을 전해왔다.

한편 남주혁은 최근 군 전역 후 복귀작인 넷플릭스 시리즈 ‘동궁’으로 시청자들과 만나고 있다. 또한 디즈니+ 오리지널 시리즈 “코드” 출연도 확정하며 활발한 활동을 예고했다.

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