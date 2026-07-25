경북도, 영일만항 발전전략 구체화, '북극항로 특화항만으로'

경북도가 포항 영일만항을 북극항로 특화항만으로 키우기 위한 발전전략을 구체화한다고 24일 밝혔다.

이를 위해 도는 전날 도청 동부청사에서 공공기관, 학계, 산업계 전문가 등으로 구성된 '북극항로 추진협의회'를 열고 영일만항 발전전략을 논의했다.

경북도는 23일 도청 동부청사에서 공공기관, 학계, 산업계 전문가 등으로 구성된 '북극항로 추진협의회'를 열고 영일만항 발전전략을 논의한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 경북도 제공

전문가들은 경북의 북극항로 관련 주요 사업과 영일만항 특화 방안, 정부 정책 연계 항만 및 산업 육성 비전 등을 협의했다.

도는 북극항로 시대에 대비해 '포항 영일만항 북극항로 특화항만 구상 용역'과 '북극항로 대비 인공지능(AI) 기반 극지 해양기술 개발 및 산업생태계 조성 용역'을 추진중이다.

전문가들은 정부의 지역별 거점항만 조성 전략과 남부 해양 수도권 육성 방향에 맞춰 영일만항의 기능과 역할을 명확히 정립하고, 국가 정책과 연계한 단계별 추진 전략을 마련할 것을 제안했다.

또 북극항로 운항이 광물 자원과 에너지 운송을 중심으로 확대되고 친환경 연료 전환이 가속화되는 만큼 철강, 이차전지, 해상풍력, 수소 등 지역의 핵심 산업과 연계하는 등 항만 기능을 특화·강화해야 한다고 주문했다.

최영숙 경북도 환동해지역본부장은 "지역이 보유한 강점과 역량을 적극 활용해 영일만항이 북극항로 거점항만으로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지