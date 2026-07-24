국민체육진흥공단, ‘KSPO 리바운드 워크숍’ 개최

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 조직문화 개선과 경영성과 제고를 위한 본격적인 조직혁신에 나섰다.

국민체육진흥공단(KSPO)은 지난 21일 곤지암리조트에서 하형주 이사장을 비롯해 임원과 본부장, 실장 등 50여명이 참석한 가운데 ‘KSPO 리바운드 워크숍’을 개최했다고 24일 밝혔다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)은 지난 21일 곤지암리조트에서 하형주 이사장을 비롯해 임원과 본부장, 실장 등 50여명이 참석한 가운데 ‘KSPO 리바운드 워크숍’을 개최했다고 24일 밝혔다. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)은 지난 21일 곤지암리조트에서 하형주 이사장을 비롯해 임원과 본부장, 실장 등 50여명이 참석한 가운데 ‘KSPO 리바운드 워크숍’을 개최했다고 24일 밝혔다. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

이번 워크숍은 전 직원이 참여한 1차 실별 워크숍에서 나온 조직문화와 경영 전반의 문제점을 공유하고, 이를 바탕으로 도출된 개선 과제의 구체적인 실행 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

참석자들은 이날 청렴도 제고, 경영성과 향상, 사업구조 개선, 소통·리더십 강화, 부서·세대 간 협업 문화 조성 등 5대 주제를 중심으로 개선 과제와 실행 방안을 논의했다. 특히 임원진과 직원들이 타운홀 미팅 방식으로 의견을 주고받으며 현장의 목소리를 조직 운영과 경영 개선에 반영하는 데 초점을 맞췄다.

하형주 이사장은 “이번 워크숍에서 나온 의견과 과제들이 일회성 논의에 그치지 않고 실행으로 이어질 수 있도록 차근차근 추진해 나갈 것”이라며 “직원들의 다양한 의견을 바탕으로 조직문화 혁신과 체육공단의 새로운 도약을 이끌어 가겠다”고 말했다.

국민체육진흥공단은 이번 워크숍에서 논의된 내용을 토대로 개선 과제별 구체적인 실행 방안을 마련하고, 조직문화 혁신과 경영성과 향상을 위한 후속 조치를 이어갈 계획이다.

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