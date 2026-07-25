마포 서교동에 서울형 키즈카페 문 열어

서울형 키즈카페가 마포구 서교동에 문을 열었다.

구는 23일 ‘서울형 키즈카페 마포구 서교동1호점’ 개소식을 갖고 운영을 시작했다고 24일 밝혔다. 마포구 내 서울형 키즈카페는 상암점과 서강동1호점, 쌍룡산근린공원점에 이어 네 번째다.

서울형 키즈카페 마포구 서교동1호점 실내 전경. 마포구 제공

구에 따르면 서교동1호점은 서현교회 비전센터 비동 2층에 마련됐다. 서현교회가 구와 체결한 협약에 따라 10년간 무상으로 제공한다.

내부에는 디지털미디어 놀이공간을 비롯해 역할놀이공간, 플레이짐, 자동차놀이공간, 감각놀이공간, 바닥놀이공간 등이 조성됐다. 전문 돌봄요원과 안전관리요원이 상주한다.

이용 대상은 연 나이 기준 12개월부터 6세까지의 영유아와 보호자다.

운영시간은 월요일부터 토요일까지 오전 9시부터 오후 6시까지다. 일요일과 공휴일, 근로자의 날은 휴관한다. 다만 어린이날에는 정상 운영한다.

이용요금은 아동 2000원, 보호자 1000원이다. 보호자의 긴급한 사정 등으로 돌봄이 필요할 경우 2000원을 추가하면 놀이돌봄 서비스를 이용할 수 있다.

예약은 서울시 우리동네키움포털에서 할 수 있다.

유동균 구청장은 “아이들이 마음껏 뛰어놀 수 있는 공간은 건강한 성장과 발달을 위해 꼭 필요한 생활 기반시설”이라며 “앞으로도 생활권 가까이에서 안심하고 이용할 수 있는 놀이공간을 확대하겠다”고 말했다.

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